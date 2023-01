Portugal vence Cabo Verde e segue na luta pelos quartos do Mundial de andebol

Portugal venceu esta sexta-feira por 35-23 Cabo Verde, para a fase regular do Mundial de andebol, em Gotemburgo, e continua na perseguição de uma das duas vagas do Grupo II para os quartos de final.

Com o primeiro-ministro António Costa na bancada da Scandinavium Arena, que no final desceu ao recinto para distinguir António Areia como 'homem do jogo', Portugal conquistou um triunfo que lhe permite encarar com otimismo o jogo de domingo com a Suécia.

No segundo jogo da lusofonia em Gotemburgo, depois de empatar na quarta-feira com o Brasil (28-28), Portugal defrontou Cabo Verde, orientado pelo sérvio Ljubomir Obradovic, treinador do Avanca, e com 11 jogadores a atuar em clubes nacionais.

Após uma primeira parte em que falhou nas decisões, e que registou 14-12 ao intervalo, a seleção portuguesa realizou uma segunda parte imaculada, com um parcial de 21-11, a explorar bem os erros de Cabo Verde, que permitiu vencer por 35-23.

O inicio do jogo foi marcado por alguma inoperância ofensiva por parte da seleção portuguesa, muito por culpa da agressiva defesa cabo-verdiana, que rendeu as exclusões por dois minutos de Paulo Moreno, Bruno Landim e Décio Pina.

Depois de estar em desvantagem até aos 4-2, Portugal, apesar de acusar alguma ineficácia ofensiva e defensiva, passou para a liderança por 7-4 com um parcial de 5-0, com golos de Alexandre Cavalcanti, Diogo Branquinho, Pedro Portela (2) e Rui Silva.

A seleção cabo-verdiana, a recorrer ao sete contra seis, reagiu à diferença e, com um parcial de 3-0, tirou partido da falta de consistência do jogo dos portugueses para empatar aos 7-7, com um golo trabalhado pelo ponta Flávio Fortes.

Seguiram-se sucessivas igualdades, aos 8-8 e 9-9, até que Portugal, a melhorar as suas ações de jogo, abriu para uma vantagem de três, aos 12-9, com golos de Fábio Magalhães, António Areia, na conversão de um livre de sete metros, e Martim Costa.

Portugal falhou, de seguida, por mais do que uma vez, a oportunidade para dilatar ainda mais a vantagem, tendo Cabo Verde reduzido a diferença para apenas um golo, aos 13-12, que o pivô Luís Frade colocou em dois ao intervalo (14-12).

A segunda parte começou com duas defesas de Manuel Gaspar, dois golos de António Areia, na conversão de um livre de sete metros e na ponta, e de Rui Silva, que elevou a vantagem para cinco, aos 17-12, conferindo tranquilidade à equipa lusa.

A vantagem no marcador abriu para oito golos aos 23-15, com destaque para a eficácia de António Areia nos sete metros, e para 14 aos 30-16, com alguns remates certeiros sem o guarda-redes de Cabo Verde na baliza, durante o sete contra seis.

O encontro chegou ao fim com uma vitória expressiva de Portugal, que continua com aspirações a marcar presença nos quartos de final, situação que está dependente do último jogo com a seleção da Suécia, coanfitriã da prova e campeã europeia em título.

O ponta esquerdo António Areia, com nove golos em 10 remates, correspondendo a uma eficácia de 90%, foi o jogador em destaque na concretização, enquanto na seleção de Cabo Verde esse papel pertenceu a Délcio Pina, com seis em 12 tentativas.

António Costa felicita seleção de andebol que quer ver nos quartos

O primeiro-ministro António Costa deu esta sexta-feira os parabéns à seleção de andebol de Portugal pelo triunfo sobre Cabo Verde no Campeonato do Mundo, confiando num histórico apuramento para os quartos de final.

"Foi um jogo muito bom. Há muito tempo que não via um jogo de andebol ao vivo. Foi bom ter regressado a um jogo de andebol e ver Portugal a ganhar. Espero que no domingo, contra Suécia, consigamos prosseguir no Campeonato do Mundo", disse, após o desafio em Gotemburgo, Suécia.

O governante falava após o triunfo, por 35-23, sobre o conjunto africano no segundo jogo no Grupo II da Ronda Principal, que mantém em aberto a inédita qualificação para os oito melhores do mundo - o melhor registo luso foi o 10.º lugar em 2021.

"Acredito em tudo. Cada jogo é um jogo. Cabo Verde também jogou muito bem. Bateram-se bem. É bonito ver um grupo com três equipas a falar português. Portugal jogou melhor, marcou mais, ganhou e agora é preciso que volte a jogar melhor e a marcar mais no domingo com a Suécia", frisou.

Os 'heróis do mar' estão em segundo lugar no Grupo II, com cinco pontos, menos um do que a líder Suécia e mais um do que a Islândia, terceira, formações que hoje se defrontam, também em Gotemburgo.

António Costa visitou o balneário da seleção "para agradecer a alegria que deram aos portugueses, pela forma como estão a representar a bandeira, o país, e desejar as maiores felicidades para jogo de domingo que é decisivo para passarem à fase seguinte".

No domingo, Portugal tem o encontro decisivo frente à anfitriã Suécia no terceiro e derradeiro encontro na Ronda Principal.