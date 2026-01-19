Portugal reforça ambição no Polo Aquático Feminino

A Seleção Nacional feminina de polo aquático encerrou esta semana o primeiro estágio de preparação em Barcelona, onde realizou várias sessões de treino e jogos de preparação, e parte agora para um segundo estágio em Rio Maior, antes de rumar ao Campeonato da Europa no Funchal. A prova realiza-se entre 26 de janeiro e 5 de fevereiro no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, na Madeira, e Portugal compete no Grupo B, ao lado de Roménia, Espanha e Hungria. “Se formos olhar para aquilo que são os rankings mundiais e europeus, e que, tendo em conta que o Polo Aquático tem o seu contingente forte na Europa, podemos considerar que jogamos com equipas de diferentes valias: com a Roménia, a quem já ganhámos, exatamente na fase de qualificação, e que nos calhou também em sorte, prevemos que seja um jogo equilibrado e esperemos obviamente que Portugal venha a vencer, mas é aquela equipa que mais se equipara à valia de Portugal. Mas teremos também duas potências do Polo Aquático Mundial, como a Espanha e a Hungria, várias vezes campeãs do mundo, ou campeãs olímpicas”, disse ao Diário de Notícias, o Presidente da Federação Portuguesa de Natação, Miguel Arrobas que admitiu que, apesar do otimismo, a seleção tem muita “vontade de aprender e de crescer, sabendo que não serão jogos fáceis. Mas saberemos lidar com o resultado, seja ele qual for, da melhor forma e no sentido mais profissional possível”.O selecionador nacional, Ferran Pascual, anunciou uma lista de 15 jogadoras convocadas, marcada pela juventude e pela combinação de experiência e talentos emergentes. Entre as jogadoras destacam-se nomes que atuam em clubes nacionais e no estrangeiro, incluindo Carolina Fernandes, que joga nos Estados Unidos e Maria Machado, que representa o CN Rubí em Espanha. Na opinião de Miguel Arrobas, “se por um lado poderíamos referir que foi um azar termos calhado nesse grupo com essas equipas tão fortes, por outro lado, se calhar também é por sorte que nos calharam, para podermos também brilhar ao nosso nível e tentarmos bater-nos o melhor possível, de igual para igual”.A lista oficial das convocadas inclui Alice Rodrigues, Inês Nunes, Ana Catarina Reis, Jéssica Teixeira, Ana Jardim, Joana Arromba, Beatriz Carmo, Madalena Lousa, Beatriz Pereira, Maria Machado, Carlota Milheiro, Maria Sampaio, Carolina Fernandes, Mariana Carvalho e Iara Santos. A convocatória reflete um forte investimento na formação e aposta em jogadoras mais jovens, com apenas três atletas nascidas antes de 2000 – entre elas a capitã Inês Nunes, a central Beatriz Carmo e a polivalente Jéssica Teixeira – o que evidencia um projeto desportivo orientado para o futuro do polo aquático feminino em Portugal. Na estreia da organização de uma grande competição de Pólo aquático em Portugal, a Federação apostou na Madeira porque a região tem desenvolvido a natação em todas as disciplinas. Também por isso o dirigente federativo acrescenta que “a Madeira tem oferecido condições extraordinárias para a organização destes eventos, não só com as condições que apresenta a piscina da Penteada, o Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, mas também pela proximidade entre hotéis. Toda a logística torna-se mais fácil. De facto, a Madeira, tem sido palco de outras competições e tem sido um sucesso. O apoio do Governo Regional da Madeira também tem sido exemplar. Por isso considero que esta vai ser uma competição, que atrairá muito investimento para a economia local”.Este Campeonato da Europa é organizada pela Federação Portuguesa da Natação, pela European Aquatics e pela Associação de Natação da Madeira. É a primeira vez que Portugal organiza um campeonato da Europa de uma modalidade coletiva feminina e modalidade olímpica. “É um facto que muito me orgulha e que muito deve orgulhar estas instituições e que marca um momento de viragem naquilo que é o Polo Aquático a nível nacional”, concluiu o líder federativo.A participação no Europeu marca a quarta presença de Portugal na fase final deste do Europeu, sendo a primeira em 2016, quando a equipa terminou no 10.º lugar. .Seleção feminina de pólo aquático no 'play-off' de acesso ao Europeu de 2020