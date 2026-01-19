Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugal reforça ambição no Polo Aquático Feminino
FPN
Desporto

Portugal reforça ambição no Polo Aquático Feminino

Experiência, juventude e organização inédita marcam o caminho para o europeu no Funchal
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Madeira
Natação
seleção feminina
pólo aquático
jogadoras

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt