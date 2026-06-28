Portugal procura redenção frente à Croácia, após fase de grupos sem brilho
MIGUEL A. LOPES
Desporto

Portugal procura redenção frente à Croácia, após fase de grupos sem brilho

Seleção passou aos 16-avos-de-final em 2.º lugar, fugindo ao confronto com o Gana de Carlos Queiroz. Duelo entre Ronaldo e Messi só possível na final... e se o argentino bater Vozinha.
Isaura Almeida
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