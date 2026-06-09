Portugal perde na Finlândia, mas garante subida à Liga A da Liga das Nações feminina

A Seleção Nacional feminina perdeu esta terça-feira diante da Finlândia, por 3-1, em Tampere, mas o desaire não comprometeu o principal objetivo da campanha: Portugal terminou no primeiro lugar do Grupo B3 da UEFA Women’s Nations League e assegurou a promoção à Liga A, regressando assim ao escalão mais alto da competição europeia.A equipa orientada por Francisco Neto chegou à última jornada em vantagem na classificação, com três pontos de avanço sobre as finlandesas, além de beneficiar do triunfo por 2-0 alcançado no primeiro duelo entre ambas, fator determinante no desempate por confronto direto. A Finlândia precisava de uma vitória mais expressiva para ultrapassar Portugal na liderança, cenário que acabou por não se concretizar.No Estádio Tammelan, em Tampere, foram as anfitriãs a entrar mais eficazes. Depois de alguns sinais de perigo junto da baliza portuguesa, a formação nórdica adiantou-se no marcador aos 12 minutos, quando Nea Lehtola surgiu em boa posição na área para finalizar um cruzamento de Adelina Engman e fazer o 1-0.Portugal reagiu e encontrou em Kika Nazareth a inspiração necessária para restabelecer a igualdade. À passagem da meia hora de jogo, a avançada portuguesa surpreendeu tudo e todos na marcação de um livre lateral, colocando a bola diretamente na baliza defendida por Anna Koivunen. O lance devolveu confiança às Navegadoras, que cresceram no encontro antes do intervalo e estiveram perto da reviravolta..Apesar da resposta portuguesa, a segunda parte voltou a começar da pior forma. Logo aos 47 minutos, Nea Lehtola voltou a aparecer em zona de finalização e bisou na partida, recolocando a Finlândia em vantagem. Portugal tentou reagir, assumiu maior iniciativa ofensiva e criou situações de perigo, sobretudo através das combinações entre Kika Nazareth, Ana Capeta e Jéssica Silva, mas faltou eficácia no momento decisivo.Quando Portugal procurava novamente o empate, a Finlândia aproveitou um lance de bola parada para sentenciar o encontro. Aos 79 minutos, Eva Nyström apareceu solta na área na sequência de um pontapé de canto e cabeceou para o 3-1 final.Apesar da derrota, Portugal segurou a liderança do grupo e confirmou a subida à Liga A, fechando uma campanha sólida, marcada pela consistência exibicional e pela capacidade competitiva demonstrada ao longo da fase de grupos. O primeiro lugar foi preservado graças à vantagem no confronto direto diante da Finlândia, decisiva nas contas finais da classificação..Francisco Neto exige Portugal “competitivo durante os 90 minutos” no duelo decisivo com a Finlândia