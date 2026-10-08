Portugal goleia México e garante meias-finais do Mundial de hóquei em patins

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins goleou esta quinta-feira o México, por 19-1, e garantiu o apuramento para as meias-finais do Campeonato do Mundo, que decorre em Assunção, no Paraguai. A equipa orientada por Ricardo Barreiros encerrou a fase de grupos com quatro vitórias em cinco encontros, mantendo-se na discussão do título.O triunfo diante das mexicanas deu continuidade à resposta portuguesa após a derrota com a Itália. Portugal começou a competição com uma goleada sobre a Índia, por 28-0, seguindo-se uma vitória frente à Colômbia, por 5-0. O desaire diante das italianas, por 1-4, foi o único tropeção nesta primeira fase, antes dos triunfos expressivos sobre o Brasil, por 16-1, e o México.Portugal concluiu os cinco encontros da fase de grupos com 69 golos marcados e apenas seis sofridos. Um balanço que traduz a superioridade demonstrada em quatro jogos, mas também evidencia a maior exigência do confronto com a Itália, numa competição que entra agora na fase decisiva.À hora de fecho desta edição, o adversário português nas meias-finais ainda dependia da conclusão da fase de grupos, nomeadamente do encontro entre Itália e Colômbia. A Espanha, campeã mundial em título, já tinha assegurado a liderança do Grupo A, com quatro vitórias em outros tantos jogos, surgindo como possível adversária da equipa das quinas.Enquanto a seleção feminina continua na luta pelas medalhas, a equipa principal masculina prepara a estreia no Campeonato do Mundo. Portugal defronta a Suíça à meia-noite de terça-feira, 13 de outubro, em Portugal continental, na passagem de segunda para terça-feira. No Paraguai, o encontro realiza-se ainda na noite de segunda-feira, dia 12.A seleção comandada por Reinaldo Ventura terá depois pela frente a Espanha, na terça-feira, dia 13, e a Itália, na quarta-feira, dia 14. Ambos os encontros estão marcados para as 21h45 de Portugal continental. Os jogos da equipa masculina terão transmissão em direto na RTP1.Os portugueses viajaram para Assunção na quarta-feira, após várias semanas de preparação. Reinaldo Ventura destacou o trabalho físico e a consolidação das suas ideias junto dos jogadores, sublinhando a importância do espírito de grupo, da entrega e da dedicação para enfrentar os desafios do torneio. A adaptação à pista, ao clima e à diferença horária foi igualmente considerada na preparação.Esta sexta-feira, 9 de outubro, marca também o início da participação portuguesa na patinagem artística, com as provas de patinagem livre. No sábado, dia 10, será a vez de a patinagem de velocidade entrar em ação, alargando a presença nacional no Paraguai.Os campeonatos de hóquei em patins integram os World Skate Games, que decorrem em Assunção entre 2 e 18 de outubro e reúnem os Mundiais de diferentes disciplinas da patinagem. O programa português estende-se, assim, para além dos rinques de hóquei, num evento que reúne a velocidade, a componente técnica e artística e o skateboarding..Portugal perde com Itália e deixa liderança do grupo no Mundial feminino de hóquei em patins