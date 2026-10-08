Portugal goleia México e garante meias-finais do Mundial de hóquei em patins
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Portugal goleia México e garante meias-finais do Mundial de hóquei em patins

Seleção feminina venceu por 19-1 e terminou a fase de grupos com quatro triunfos. Patinagem artística inicia participação portuguesa esta sexta-feira.
Cecília Carmo
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