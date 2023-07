Portugal goleia Itália e tem meias-finais quase asseguradas no Europeu de sub-19

Portugal goleou esta quinta-feira a Itália por 5-1, na segunda jornada do grupo A do Europeu de sub-19 de futebol, num jogo em que esteve a perder, mas deu a volta ao resultado e ficou com as meias-finais quase garantidas.

Em Malta, Portugal sofreu um golo logo aos seis minutos, por intermédio de Luca Lipani, chegou ao empate aos 35 por Rodrigo Ribeiro e conseguiu dar a volta ao marcador na segunda parte e chegar à goleada, com golos de Gustavo Sá (57), Gabriel Brás (68), Hugo Félix (88) e João Vasconcelos (90+1), numa altura em que jogava com mais um, por expulsão de Lipani, aos 44.

Na segunda jornada do Grupo A, a seleção italiana, que na primeira partida goleou Malta (4-0), entrou na partida quase a vencer, chegando à vantagem logo à passagem do minuto seis. Canto batido à maneira curta, com um cruzamento ao segundo poste onde surgiu o médio Luca Lipani, solto de marcação, a cabecear para o golo.

Portugal, que na partida inaugural derrotou a Polónia (2-0), tentou responder à vantagem dos transalpinos e aos 23 minutos esteve perto da igualdade, com Gustavo Sá, depois de boa jogada pela direita, a surgir solto à entrada da área, mas a rematar para defesa de Davide Mastrantonio.

Depois da ameaça, a seleção lusa conseguiu chegar ao empate aos 35 minutos. Numa jogada de insistência, Carlos Borges tentou o remate, com a bola a sair fraca, mas a sobrar para Rodrigo Ribeiro, que desviou para o empate.

Quase em cima do intervalo, a Itália ficou reduzida a 10 elementos, com Lipani, autor do primeiro golo e que já tinha um amarelo, a ver o vermelho direto, com o árbitro a considerar que o médio agrediu Gustavo Sá.

Na segunda parte, Portugal, em vantagem numérica, entrou a pressionar os italianos e os lances de perigo sucederam-se junto à baliza italiana, com destaque para os remates Samuel Justo e Hugo Félix. Depois das ameaças, a seleção lusa chegou à vantagem, aos 57, com Gustavo Sá a receber um passe da direita e a rematar de primeira para a reviravolta no marcador.

Aos 68 minutos, Portugal ampliou a vantagem, com Hugo Félix a bater um canto e o defesa Gabriel Brás a saltar mais alto e a cabecear para o terceiro.

Portugal dominava a partida a seu belo prazer, com a Itália sem capacidade para criar lances de perigo, com Hugo Félix, aos 88, a rematar à entrada da área para o quarto golo. Já em período de descontos, João Vasconcelos cimentou a goleada e fez o quinto, em mais um remate de belo efeito.

Com este triunfo, Portugal lidera o grupo com seis pontos, enquanto a Itália tem três e a Polónia e Malta, que se defrontam ainda esta quinta-feira, ainda não pontuaram.

Caso a seleção maltesa não vença a partida desta quinta-feira, Portugal garante já o apuramento para as meias-finais e o primeiro lugar do grupo.

Na última partida da 'poule', Portugal vai defrontar Malta, enquanto a Itália mede forças com a Polónia, em jogos que estão agendados para domingo.

Ficha de jogo

Jogo no Centenary Stadium - Ta´Qali, Malta

Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha)

- Portugal: Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Esteves (Martim Fernandes, 63), Gabriel Brás, António Ribeiro (Luís Gomes, 85), Martim Marques, Nuno Félix, Gustavo Sá (João Vasconcelos, 63), Samuel Justo (Diogo Prioste, 63), Hugo Félix, Carlos Borges e Rodrigo Ribeiro (Miguel Falé, 78).

(Suplentes: Diogo Pinto, Martim Fernandes, Luís Gomes, Yanis da Rocha, Diogo Prioste, João Vasconcelos, Jorge Meireles, Miguel Falé e Herculano Nabian)

Treinador: Joaquim Milheiro

- Itália: Davide Mastrantonio, Filippo Misori, Lorenzo Dellavale, Iacopo Regonesi, Michael Kayode, Luca Lipani, Cher Ndour (Samuele Vignato, 90), Niccoló Pisill, Luca Koleosho (Luca D`Andrea, 75), Luis Hasa e Nicoló Tuco (Pio Esposito, 60)

(Suplentes: Lorenzo Palmisani, Andrea Bozzolan, Fabio Christan Chiarodia, Alessandro Dellavale, Giacomo Faticanti, Lorenzo Amatucci, Luca D`Andrea, Francesco Pio Esposito e Samuele Vignato.)

Treinador: Alberto Bollini.

Golos: 0-1, Luca Lipani, 06 minutos; 1-1, Rodrigo Ribeiro, 35; 2-1, Gustavo Sá, 57; 3-1, Gabriel Brás, 68; 4-1, Hugo Félix, 88; 5-1, João Vasconcelos, 90+1.

Disciplina: Cartão amarelo para Luca Lipani (08 minutos), António Ribeiro (41), Samuel Justo (45+4), Luca Kaleosho (71), Cher Ndour (76) e Luca D`Andrea (90+4). Cartão vermelho direto para Luca Lipani (44).