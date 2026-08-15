Portugal em alta nos europeus de atletismo com recordes e várias finais garantidas

Portugal viveu uma jornada de forte rendimento nos Campeonatos da Europa de atletismo, em Birmingham, com dois recordes nacionais e quatro apuramentos para finais, num dia em que Joana Pontes se destacou na maratona em marcha e Agate de Sousa confirmou as ambições no salto em comprimento.

Joana Pontes terminou a maratona em marcha no 10.º lugar, com 3:41.36 horas, estabelecendo um novo recorde de Portugal na distância. A marchadora portuguesa, de 26 anos, retirou quase dez minutos à anterior melhor marca nacional, que também lhe pertencia. Pontes tinha fixado o anterior máximo em 3:51.23 horas, a 25 de janeiro deste ano, em Porto de Mós, quando venceu o primeiro Campeonato de Portugal da distância.

A evolução da portuguesa ganha ainda maior expressão tendo em conta que, em abril, nos Mundiais de Seleções de Marcha Atlética, em Brasília, tinha terminado a prova em 3:52.43 horas. Em Birmingham, Joana Pontes baixou agora o recorde nacional para 3:41.36, uma melhoria de 9 minutos e 47 segundos relativamente à marca que tinha estabelecido no início do ano.

Já no Alexander Stadium, Agate de Sousa resolveu a qualificação do salto em comprimento logo à primeira tentativa. A portuguesa alcançou 7,00 metros no primeiro ensaio, cumprindo de imediato a marca de qualificação direta para a final e terminando a fase de apuramento com o segundo melhor registo entre todas as participantes.

A final do salto em comprimento está marcada para domingo, às 20.05 horas.

Também nos 1500 metros femininos Portugal conseguiu um pleno, com Patrícia Silva e Salomé Afonso a garantirem ambas presença na final. Patrícia Silva esteve particularmente em evidência ao completar a sua corrida em 4.08,10 minutos, o melhor tempo de toda a fase de qualificação.

Salomé Afonso também cumpriu o objetivo ao terminar a respetiva série no terceiro lugar, com 4.10,07 minutos, resultado suficiente para assegurar a passagem à corrida decisiva. As duas portuguesas estarão, assim, lado a lado na luta pelas medalhas, numa final agendada para domingo, às 21.13 horas.

A participação portuguesa ficou ainda marcada por outro recorde nacional. Lorène Bazolo, Tatjana Pinto, Beatriz Castelhano e Arialis Martinez levaram a estafeta feminina de 4x100 metros aos 43,06 segundos, novo máximo português, e garantiram o apuramento para a final dos Europeus.

Menos feliz foi a participação da estafeta masculina de 4x100 metros. André Prazeres, Gabriel Maia, Delvis Santos e Gerson Baldé terminaram a primeira ronda em 39,49 segundos, marca que não permitiu à formação portuguesa seguir para a final.