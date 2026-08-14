Europeus de Atletismo: Pedro Buaró na final do salto com vara com 5,60 metros

O português Pedro Buaró igualou hoje a melhor marca nacional de sempre no salto com vara em Europeus de atletismo ao ar livre, ao superar 5,60 metros, que lhe deram um dos 12 lugares na final, marcada para domingo.

O atleta do Benfica, de 25 anos, passou a fasquia a 5,60, à segunda tentativa, igualando o registo de Edi Maia, em Zurique2014, quando foi oitavo.

“Estou superfeliz, é a minha primeira final. Tive ali alguns problemas com a corrida, pelos bons motivos, porque estava mais rápido do que o normal, as varas estavam a ficar fraquinhas, mas pronto, conseguimos resolver e estamos na final, que é o mais importante”, afirmou Buaró, que tinha feito um nulo na primeira tentativa, a 5,45.

O madeirense melhorou o seu recorde nacional no mês passado para 5,85, três centímetros acima da anterior melhor marca, que já lhe pertencia, desde 2024, quando superou essa fasquia em pista curta.

“Graças a Deus. Tem sido uma boa época, na verdade, treinámos bastante e acho que estou melhor psicologicamente, penso que foi isso que mudou, principalmente. Por isso, estou a fazer uma época mais consistente e estou a voar alto”, reconheceu.

Na final, no domingo, a partir das 19:30, Buaró vai enfrentar o sueco Armand Duplantis, que em março fixou em 6,31 metros o recorde do mundo, na sua 15.ª melhor marca de sempre, mas também o grego Emmanouil Karalis, principais dominadores da disciplina.

“É sempre motivador competir com atletas daquele nível, que estávamos acostumados a ver na televisão, nos Jogos Olímpicos, nos Mundiais, e isso também é importante para nós, porque nos sentimos a crescer. Futuramente, espero lutar por uma medalha com eles”, concluiu.

A marca de qualificação direta para a final do salto com vara estava fixada em 5,80 metros, mas acabou por ficar pelos 5,45 dos 12 primeiros desta fase.