Portugal de ouro no torneio feminino de futebol em Taranto

Portugal sagrou-se esta segunda-feira (31 de agosto) campeão do torneio feminino de futebol dos Jogos do Mediterrâneo, com a seleção de sub-18 a golear a Itália, por 4-0 na final, e a garantir o 11.º ouro para o país em Taranto2026

No Estádio Iacovone, Portugal goleou a seleção da casa com um ‘bis’ de Rita Oliveira, aos seis e 26 minutos, e golos de Matilde Matos, aos 15, e Raquel Vitorino, aos 64.

Esta é a primeira medalha que o futebol português conquista nos Jogos do Mediterrâneo e a 26.ª da Missão portuguesa em Taranto2026, que já superou o número de pódios das suas duas participações anteriores na competição.