Portugal conquista medalha de bronze no Mundial de andebol em cadeira de rodas

Portugal conquistou este domingo a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Andebol em Cadeira de Rodas, ao vencer o Chile por 2-1 no jogo de atribuição do terceiro lugar, disputado no Palau d’Esports de Granollers, em Espanha.

A seleção portuguesa, orientada por Danilo Ferreira, impôs-se por 7-5, 11-12 e 6-2, num encontro decidido apenas no terceiro e derradeiro set. Depois de ter perdido nas meias-finais com o Japão, Portugal respondeu com uma vitória que lhe garantiu um lugar no pódio mundial.

A equipa das quinas entrou melhor na partida e venceu o primeiro parcial por 7-5, depois de um arranque forte, marcado pela eficácia de Ricardo Queirós. O jogador abriu o marcador logo aos 26 segundos, com um remate em rotação que valeu dois pontos, e voltou a marcar da mesma forma para ampliar a vantagem portuguesa. João Jerónimo também deixou a sua marca no encontro, num desafio em que Portugal soube resistir à reação chilena.

O segundo set foi mais equilibrado e acabou por sorrir ao Chile, por 12-11, decidido em golo de ouro. Mas Portugal não perdeu a concentração e venceu o parcial decisivo por claros 6-2, confirmando a conquista da medalha de bronze.

O percurso português no Mundial ficou ainda marcado pela vitória sobre a França nos quartos-de-final, por 2-0, antes da derrota diante do Japão, também por 2-0, nas meias-finais. Na fase de grupos, Portugal tinha perdido com o Brasil e vencido a Índia, assegurando a passagem à fase a eliminar.

Danilo Ferreira destacou o valor de uma medalha que recompensa um percurso longo da modalidade em Portugal. “Esta medalha é mais uma para estes jogadores fantásticos, exemplares a nível pessoal, de caráter, empenho e querer”, afirmou o selecionador nacional.

O técnico sublinhou que o resultado é o reflexo de um trabalho desenvolvido há mais de uma década. “É necessário que as pessoas com responsabilidades olhem para este percurso e pensem em mudar os paradigmas do nosso desporto para podermos continuar neste patamar”, defendeu.

Portugal, campeão europeu em título, melhora assim o sétimo lugar alcançado na edição de 2024 e volta a confirmar-se entre as principais potências mundiais do andebol em cadeira de rodas.