Portugal cai perante campeã olímpica Espanha no Europeu de polo aquático

A seleção portuguesa feminina de polo aquático sofreu esta terça-feira, 27 de janeiro, no Funchal (Madeira), uma derrota pesada frente à Espanha, atual campeã olímpica, por 22-7, em partida da segunda jornada do Grupo B do Campeonato da Europa que decorre até 5 de fevereiro no Complexo Olímpico de Piscinas. Num duelo marcado pela diferença de nível entre as duas equipas, as espanholas impuseram-se desde o início e venceram todos os períodos da partida (5-1; 10-3; 17-5; 22-7). Queralt Anton destacou-se pela Espanha, apontando cinco golos e somando também cinco roubos de bola, enquanto Elena Ruiz assinou quatro tentos. Do lado português, Maria Machado foi a melhor marcadora, assinando três golos, mantendo-se entre as mais produtivas da equipa. Apesar do resultado difícil, o selecionador Ferran Pascual realçou o crescimento das suas jogadoras em relação ao jogo de estreia frente à Roménia – onde Portugal venceu por 12-7 – frisando que a experiência adquirida frente a uma equipa de topo é valiosa para competir em alto nível. A capitã Inês Nunes sublinhou igualmente que a equipa mostrou características positivas e "bateu-se de igual para igual em determinados momentos" com as atuais campeãs olímpicas, destacando o espírito e a evolução coletiva ao longo do encontro. Com este desfecho, Portugal soma três pontos no grupo, igualando a pontuação da Espanha, mas ficando a três da líder Hungria, que goleou a Roménia por 28-3 e assumiu a liderança isolada do Grupo B. O próximo desafio da seleção lusa será já esta quinta-feira, 29, frente à Hungria, vice-campeã mundial, num encontro decisivo para as aspirações de passagem à ronda principal da competição, que dá acesso à luta pelas medalhas.