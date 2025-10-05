Portugal é bicampeão europeu de futsal sub-19

Portugal revalidou o título de campeão europeu de futsal sub-19. A equipa portuguesa venceu a Espanha (3-2) e conquistou o bicampeonato europeu, numa final disputada na noite deste domingo, 5 de outubro, em Chișinău, na Moldávia.O s espanhóis estiveram a vencer por dois golos na primeira parte, mas, na volta do intervalo, a equipa portuguesa conseguiu diminuir a desvantagem com um golo de Simão Cordeiro.E apenas dois minutos do fim, Tiago Rodrigues conseguiu o empate, que levou o jogo para prolongamento. O destino do jogo foi selado com Eduardo Tchuda, que marcou o terceiro golo de Portugal e ofereceu o título europeu aos sub-19 portugueses, sob comando do treinador José Luís Mendes.O primeiro título havia sido conquistado em 2023, na Croácia, também frente aos vizinhos espanhóis (6-2)..Ricardinho termina carreira no futsal aos 39 anos.Benfiquista Ana Catarina eleita melhor guarda-redes de futsal do Mundo