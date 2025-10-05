Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Espanhóis marcaram dois golos na primeira parte, mas na volta Portugal venceu com três golos.
Espanhóis marcaram dois golos na primeira parte, mas na volta Portugal venceu com três golos. Foto: FPF/Amândia Queirós
Desporto

Portugal é bicampeão europeu de futsal sub-19

Equipa portuguesa venceu a Espanha, por 3-2, numa final jogada em Chișinău, na Moldávia.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Portugal revalidou o título de campeão europeu de futsal sub-19. A equipa portuguesa venceu a Espanha (3-2) e conquistou o bicampeonato europeu, numa final disputada na noite deste domingo, 5 de outubro, em Chișinău, na Moldávia.

O s espanhóis estiveram a vencer por dois golos na primeira parte, mas, na volta do intervalo, a equipa portuguesa conseguiu diminuir a desvantagem com um golo de Simão Cordeiro.

E apenas dois minutos do fim, Tiago Rodrigues conseguiu o empate, que levou o jogo para prolongamento. O destino do jogo foi selado com Eduardo Tchuda, que marcou o terceiro golo de Portugal e ofereceu o título europeu aos sub-19 portugueses, sob comando do treinador José Luís Mendes.

O primeiro título havia sido conquistado em 2023, na Croácia, também frente aos vizinhos espanhóis (6-2).

Espanhóis marcaram dois golos na primeira parte, mas na volta Portugal venceu com três golos.
Ricardinho termina carreira no futsal aos 39 anos
Espanhóis marcaram dois golos na primeira parte, mas na volta Portugal venceu com três golos.
Benfiquista Ana Catarina eleita melhor guarda-redes de futsal do Mundo
Desporto
futsal
sub-19

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt