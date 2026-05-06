Portugal afastado pela França nos oitavos do Mundial de ténis de mesa
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Portugal afastado pela França nos oitavos do Mundial de ténis de mesa

Seleção portuguesa masculina de ténis de mesa perdeu esta quarta-feira, 6 de maio, com a França por 3-0, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de equipas, em Londres, e foi eliminada da prova.
DN/Lusa
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A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa perdeu esta quarta-feira, 6 de maio, com a França por 3-0, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de equipas, em Londres, e foi eliminada da prova.

Tiago Apolónia (136.º) foi batido por Alexis Lebrun (12.º), por 3-1, Marcos Freitas (88.º) perdeu com Felix Lebrun (4.º), o mais novo dos irmãos Lebrun, por 3-0, e João Geraldo (54.º) foi derrotado por Flavien Coton (23.º), por 3-1.

Depois de quatro vitórias na competição, Portugal, que ocupa a 11.ª posição no ranking mundial, não resistiu ao poderio da congénere gaulesa, segunda do mundo, vice-campeã mundial em 2024 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris2024.

Na terça-feira, a equipa feminina lusa, 15.ª do mundo, também tinha sido afastada do Mundial, depois de perder com a Itália (25.ª) nos 16 avos de final, por 3-1.

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