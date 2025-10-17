Piloto português Jorge Brandão morre durante etapa do Rali de Marrocos

Morreu esta sexta-feira, 17 de outubro, o piloto português Jorge Brandão, após um acidente durante a quinta e última etapa do Rali de Marrocos. A informação da morte do português, que tinha 46 anos, foi avançada pela agência EFE.O acidente ocorreu ao quilómetro 214 da especial cronometrada de 216 quilómetros, num circuito com partida e chegada em Erfoud. O motociclista participava pela segunda vez no rali e preparava-se para competir a solo no Rali Dakar..“Hoje, 17 de outubro, durante a quinta etapa do Rally de Marrocos, que percorre um circuito em torno de Erfoud, o motociclista Jorge Brandão, que participava pela segunda vez na corrida, sofreu uma queda nas dunas no quilómetro 214”, refere o comunicado da organização citado pela EFE.O piloto foi assistido de imediato por uma equipa médica que o transportou de helicóptero para o hospital de Erfoud, onde acabou por falecer. “Foi atendido rapidamente por médicos num helicóptero médico, que o transportou para o hospital de Erfoud, onde faleceu às 13h55. O Rally de Marrocos apresenta as suas mais sinceras condolências à sua família e entes queridos”, acrescenta a nota.Empresário natural de Arouca, Jorge Brandão era nome conhecido no Enduro nacional. No ano passado, participou no Rali de Marrocos como copiloto do espanhol Carlos Vento, mas ambos desistiram na segunda etapa após problemas de saúde do espanhol. Desta vez, Brandão competia com o objetivo de ganhar experiência para participar a solo no Dakar de 2026. Era o 48.º classificado da geral e o segundo entre os veteranos à partida da última etapa, quando, faltando dois quilómetros, sofreu o acidente que acabou por ser fatal.