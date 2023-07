Philipsen vence quarta etapa e Yates vai de amarelo para os Pirenéus

O belga Jasper Philipsen venceu esta terça-feira a quarta etapa da Volta a França, que decorreu entre Dax e Nogaro, na distância de 181,8 quilómetros. O ciclista da Alpecin-Deceuninck alcançou a segunda vitória consecutiva em tiradas da 110.ª edição da Volta a França, que continua a ser liderada pelo britânico Adam Yates (UAE Emirates), que desta forma vai iniciar a subida aos Pirinéus com a camisola amarela vestida.

Num final acidentado e marcado por várias quedas, Philipsen cortou a meta com o tempo de 4:25.28 horas, à frente do australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny) e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), respetivamente segundo e terceiro classificados. Adam Yates terminou a etapa no grupo do vencedor, mantendo por isso os seis segundos de diferença para os mais diretos perseguidores na classificação geral, nomeadamente o seu companheiro de equipa Tadej Pogacar e o seu irmão gémeo Simon Yates (Jayco AlUla).

Apesar de o pelotão ter chegado fracionado à meta, a organização creditou quase todos os ciclistas com o mesmo tempo, incluindo os portugueses Rúben Guerreiro e Nélson Oliveira (Movistar), que se encontram, respetivamente, no 50.º lugar, a 12.17 minutos, e 65.º posto, a 16.51. Por sua vez, Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) perdeu 2.12 minutos e desceu à 76.ª posição da geral, a 18.45 do camisola amarela.

A quinta etapa, que vai esta quarta-feira para a estrada, liga Pau e Laruns (162,7 km) e inclui uma contagem de montanha de categoria especial e outra de primeira.