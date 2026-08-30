Perguntas e respostas: Quem é o jogador mais caro e que clubes mais têm investido neste verão?

O mercado inglês, alavancado pelo poderio financeiro dos clubes da Premier League, continua a ser o principal motor de transferências a nível mundial. É lá que estão os dois jogadores mais caros, os dois clubes com mais receitas e os três com maiores despesas nesta janela.

Qual é o jogador mais caro até agora?

O médio ofensivo internacional inglês Morgan Rogers, que em julho trocou o Aston Villa pelo Chelsea numa transferência que rendeu 138 milhões de euros aos cofres da equipa de Birmingham. O jogador de 23 anos, que assinou até 2033, tornou-se no inglês mais caro de sempre, na segunda contratação mais cara de um emblema britânico - superada apenas pelos 145 milhões que o Liverpool pagou ao Newcastle por Alexander Isak no ano passado - e na quinta transferência mais avultada da história do futebol (mais na pág. 8).

Que clube mais se tem destacado nas contratações?

Mais uma vez, o Chelsea, que há anos que vive uma roda-viva de entradas e saídas de jogadores. Neste verão, os londrinos já investiram 407,95 milhões de euros no reforço do plantel. Além de Rogers, Maxence Lacroix (60,7 milhões, ex-Crystal Palace), Marco Palestra (57 milhões, ex-Atalanta), Geovany Quenda (50 milhões, ex-Sporting), Valentín Barco (40 milhões, ex-Estrasburgo), Emmanuel Emegha (25 milhões, ex-Estrasburgo) e Pep Chavarría (19 milhões, ex-Rayo Vallecano) também foram compras avultadas para a equipa de Xabi Alonso. Menções honrosas para os investimentos que Tottenham (354,7 milhões), Manchester City (273,7 milhões), Newcastle (253 milhões), Arsenal (227,1 milhões) e Real Madrid (225 milhões) estão a levar a cabo neste verão.

Que surpresas houve nesta janela de mercado?

A maior bomba deste mercado terá sido mesmo a contratação de Mohamed Salah, a custo zero, por parte do Trabzonspor, que nem é tradicionalmente um dos três clubes mais poderosos da Turquia. Também surpreendeu a transferência de Rodri do Manchester City para o Barcelona (60 milhões), os 135 milhões que os citizens pagaram ao Nottingham Forest pelo médio inglês Elliot Anderson e o investimento de 125 milhões do Real Madrid de José Mourinho para contratar Yan Diomande ao Leipzig.

Que negócios se destacaram a envolver jogadores portugueses?

Há dois jogadores portugueses entre as onze transferências mais caras deste verão: o médio Mateus Fernandes trocou o West Ham pelo Tottenham por 99 milhões de euros e Gonçalo Ramos transferiu-se do PSG para o AC Milan por 74 milhões. Adicionalmente, Bernardo Silva assinou a custo zero pelo Real Madrid após quase uma década no Manchester City e João Cancelo tornou-se jogador do Barcelona em definitivo. Samú Costa (Al Nassr) e Francisco Trincão (Al-Ahli) rumaram à Arábia Saudita, enquanto Rodrigo Mora (AS Roma) e António Silva (Bournemouth) vão procurar relançar as carreiras em Itália e Inglaterra.

Quando fecha cada mercado?

O mercado de verão em Portugal vai fechar a 4 de setembro às 23h59, mais tarde do que os principais campeonatos europeus. Entre os Big Five, o primeiro a encerrar será o alemão (31 de agosto, 19h00). No dia seguinte, França e Itália encerram as respetivas janelas às 19h00, ao passo que Inglaterra e Espanha o farão às 23h00. O mercado nos Países Baixos vai fechar no dia 2, na Turquia no dia 4, no Brasil no dia 11 e na Grécia no dia 15, enquanto na Arábia Saudita se vai manter aberto até 12 de outubro.