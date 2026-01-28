"Perdemos uma figura ímpar" - reações à morte de Fernando Mamede

As reações à morte de Fernando Mamede sucedem-se. O mundo do atletismo recebeu a notícia com alguma surpresa e muita consternação.Domingos Castro, o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, disse ao DN que Fernando Mamede “era um grande campeão, um atleta ímpar da nossa modalidade. Não há muitos meses que me pediram ajuda e eu disponibilizei toda a nossa equipa médica para o ajudar. Realmente eu não estava à espera desta notícia, sinceramente, não estava. É muito mau para o desporto português e principalmente para o atletismo. Sem dúvida, perdemos uma figura ímpar. Não foi um atleta qualquer”.Também Susana Feitor, Presidente da Fundação do Desporto e atleta olímpica estava consternada quando soube da notícia. “Para mim, ele era uma referência. Quando pensamos no Mamede, pensamos no Lope, na Rosa e na Aurora. Eu, pelo menos, penso assim. Penso logo numa geração inteira. Gente que é para abrir o caminho. E acho que ele teve um papel brutal para muita gente investigar e muita gente evoluir na área da Psicologia. E isso foi fantástico. E também acho que ele nunca teve o reconhecimento devido do atleta espetacular que ele era. Era um atleta de super eleição. Numa altura em que as condições não eram as que existem agora, se aquela alma não tivesse nenhum bloqueio, era imbatível”, referiu a antiga marchadora.O Sporting Clube de Portugal, que Mamede sempre representou, emitiu um comunicado sobre o ex atleta. “O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu profundo pesar pela morte de Fernando Mamede. Um dos maiores nomes da história do desporto português e do emblema de Alvalade, especializou-se nas provas de fundo. Para além das inúmeras medalhas, entre elas a de bronze nos Campeonatos do Mundo de corta-mato em 1981, foi recordista europeu e mundial. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao Clube”..Fernando Mamede (1951-2026): Despedida de uma lenda do Atletismo português