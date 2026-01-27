Fernando Mamede (1951-2026): Despedida de uma lenda do Atletismo português

Fernando Eugénio Pacheco Mamede foi uma figura maior do atletismo nacional e antigo recordista mundial dos 10.000 metros. Morreu esta terça-feira, 27 de janeiro. Tinha 74 anos. Nascido em Beja, a 1 de novembro de 1951, Fernando Mamede destacou-se desde cedo no atletismo, depois de uma breve passagem pelo futebol. Representou sempre o Sporting Clube de Portugal, onde foi treinado pelo professor Mário Moniz Pereira, e onde construiu uma carreira ímpar ao longo de mais de duas décadas.O momento mais alto do seu percurso aconteceu em 1984, em Estocolmo, quando estabeleceu o recorde mundial dos 10 000 metros com a marca de 27:13,81 — um feito histórico que colocou Portugal entre as grandes potências do fundo mundial e que permaneceu durante cinco anos como melhor desempenho global na distância. Para além do recorde mundial, Mamede foi também detentor de diversos recordes europeus e nacionais em pista.Participou em três edições dos Jogos Olímpicos — Munique 1972, Montreal 1976 e Los Angeles 1984 — demonstrando a sua longevidade e consistência competitiva ao mais alto nível, mesmo sem conquistar qualquer medalha olímpica. Em 1981 conquistou ainda a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Corta-Mato, em Madrid, reforçando o seu estatuto entre a elite da modalidade. .Fernando Mamede será recordado não apenas pelo talento excecional, mas também pela intensidade com que viveu o desporto e pelos desafios emocionais associados à competição de topo, que ele próprio reconheceu ao longo dos anos. O seu nome permanece ligado ao atletismo português e ao renascimento do fundo nacional, que marcou gerações e preparou o terreno para outros campeões que viriam a destacar-se internacionalmente.."Perdemos uma figura ímpar" - reações à morte de Fernando Mamede.Sporting: Fernando Mamede e Joaquim Carvalho na comissão de honra de Frederico Varandas.Fernando Mamede: muito mais que um desistente