Pepe faz hoje 40 anos e a história vai continuar

Nasceu Képler Laveran de Lima Ferreira, mas ficou para sempre Pepe no mundo do futebol. Hoje completa 40 anos e vai comemorá-los em campo, quando os dragões receberem o Gil Vicente (20h30, SportTV1). Na I Liga, salvo alguma contrariedade, vai tornar-se ainda esta época no jogador de campo mais velho de sempre, batendo os recordes de Rebelo (40 anos, 3 meses e 15 dias) e Fary (40 anos, 4 meses e 24 dias).

E a história pode continuar para além desta temporada. O defesa central nascido em Maceió, no Brasil, termina contrato no final da época, mas já tem uma proposta para renovar com o FC Porto até 2025. A decisão, contudo, só será tomada pelo próprio mais lá para o verão. Até porque notícias recentes apontavam-no como alvo do Al-Nassr, de Ronaldo, para a próxima época.

"Vou esperar pelo final da época. Se sentir que estou em condições de competir digo: "presidente, estou apto a renovar." Sei reconhecer a idade que tenho, ninguém precisa de me dizer, sei das minhas capacidades, mas também tenho um compromisso muito grande com o clube, que é a minha honestidade. Era muito fácil para mim, com 39 anos, chegar e renovar com o FC Porto por cinco ou seis anos, mas não estava a ser correto com o clube", referiu recentemente numa entrevista à Sport TV, onde admitiu que no futuro, quando deixar de jogar, poderá ficar na estrutura do clube.

Neste momento, em Portugal Pepe é o jogador de campo mais velho em atividade, só batido por Bracalli, do Boavista, com 41 anos, mas que joga numa posição específica (guarda-redes), onde a longevidade é muito maior.

Mesmo nas principais ligas europeias o central portista está no top 5 dos mais velhos. Com 40 ou mais anos, nas Big 5 só existem atualmente três jogadores de campo a jogar, curiosamente todos eles avançados. O espanhol Joaquín, do Bétis (41 anos), o italiano Quagliarella, da Sampdoria (41), e o sueco Zlatan Ibrahimovic (41), do AC Milan.

Pepe chegou a Portugal há 21 anos para representar o Marítimo, oriundo do Corinthians Alagoano. Da Madeira ainda foi prestar provas ao Sporting, no verão de 2002, mas não ficou por falta de acordo entre os dois clubes.

Acabou por ir parar ao FC Porto em junho de 2004, onde deu início a uma carreira impressionante, que o levou, em 2007, até ao poderoso Real Madrid, na altura o central mais caro da história do futebol (30 M). Na capital espanhola, entre outros troféus, conquistou três Ligas dos Campeões. E foi também nos merengues que viveu um dos piores momentos da carreira, em abril de 2009, quando, num ato irrefletido, agrediu a pontapé Casquero, do Getafe, apanhando um castigo de 10 jogos.

Já titularíssimo da seleção portuguesa, onde se sagrou campeão europeu e venceu a Liga das Nações, deixou o clube blanco após 10 anos. Assinou um ano pelo Besiktas, da Turquia, mas em 2019 regressou a casa, ao Dragão. Recentemente, em janeiro, conquistou o 29.º título do seu recheado currículo, com a conquista da Taça da Liga.

Na recente entrevista à SportTV, o central que tem o nome de Képler, inspirado no conhecido astrónomo alemão que viveu no século XVII (o pai do jogador devorava enciclopédias), e que ganhou a alcunha de Pepe em homenagem ao jogador que alinhou ao lado de Pelé do Santos na década de 60, admitiu que ainda tem um sonho para cumprir.

"Ganhar uma Champions pelo FC Porto. Trabalho para isso, todos os dias com esse pensamento. Sei que é muito difícil, mas que, quando se trabalha e se tem essa convicção, um dia vai chegar. Um ser humano que não sonha não é feliz e não tem objetivos", disse.

Elogios de Pinto da Costa e Conceição

Se depender de Pinto da Costa, Pepe ainda fará muitos jogos pelo FC Porto. "Julgo que ele joga mais cinco ou seis anos. Acho que é um animal competitivo", disse recentemente o presidente dos dragões.

E ontem, na conferência de imprensa de Sérgio Conceição, o aniversário do central não passou ao lado do treinador. "É um atleta excecional, não podemos dissociar disso a forma como ele é como pessoa, como homem echefe de família. É uma das pessoas que tive o prazer de conhecer como jogador mas vai ficar para a vida como amigo. Fico feliz por fazer 40 anos com vitalidade, saúde, ambição. Se há um jogador que encarna os nossos pilares, que são inegociáveis, é ele: rigor, competência - jogou vários anos com os melhores do mundo -, ambição, que continua a ter diariamente, quer ganhar e aprender em cada minuto. Tudo isso só se consegue com uma paixão enorme pelo futebol, pela vida, no fundo. Encarna isso como ninguém."

Hoje à noite, frente ao Gil Vicente (Galeno é baixa por lesão e Evanilson está em dúvida), fará o jogo 243.º pelo FC Porto. E a história promete continuar...

Datas marcantes da carreira de Pepe

Abril de 2012 - Estreia-se aos 19 anos pelo Marítimo, num jogo do campeonato frente ao Boavista (0-0).

Junho de 2004 - Estreia-se pelo FC Porto, na Supertaça Europeia diante do Valência, ao lado de Jorge Costa.

Abril de 2006 - O primeiro título de campeão nacional conquistado ao serviço do FC Porto.

Julho de 2007 - Deixa o FC Porto e assina pelo Real Madrid num negócio de 30 milhões de euros.

Novembro de 2007 - Estreia-se com a camisola da seleção portuguesa, chamado por Scolari para o jogo com a Finlândia.

Maio de 2008 - Conquista o seu primeiro título de campeão espanhol pelo Real Madrid.

Abril de 2009 - Num jogo frente ao Getafe, perdeu a cabeça e agrediu um adversário ao pontapé. Levou um castigo de 10 jogos.

Julho de 2016 - Sagra-se campeão europeu por Portugal após vitória sobre a França na final.

Julho de 2017 - É oficializado como reforço do Besiktas, da Turquia, depois de ter terminado contrato com o Real Madrid.

Janeiro de 2019 - Regressa ao FC Porto com 35 anos, 11 anos e meio depois de ter saído.

Dezembro de 2022 - Tornou-se no jogador português mais velho de sempre a marcar numa fase a eliminar do Mundial, aos 39 anos e 238 dias.

Títulos

FC Porto

1 Taça Intercontinental

4 Campeonatos portugueses

4 Supertaças

3 Taças de Portugal

1 Taça da Liga

Real Madrid

2 Mundiais de Clubes

3 Ligas dos Campeões

2 Supertaças Europeias

3 Campeonatos espanhóis

2 Taças de Espanha

2 Supertaças de Espanha

Seleção Portuguesa

1 Europeu

1 Liga das Nações

