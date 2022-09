Pepe dispensado da seleção nacional devido a lesão

O defesa-central Pepe foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional por "motivos de ordem física", de acordo com informação no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, que refere ter o jogador do FC Porto sido avaliado pela Unidade de Saúde e Performance.

Depois de Rafa Silva, que anunciou o adeus à equipa das quinas, e de Raphaël Guerreiro, lesionado, Pepe é a terceira baixa na lista de convocados original do selecionador nacional Fernando Santos para os jogos com a Rep. Checa e Espanha, a contar para a Liga das Nações.

Na nota no site da FPF não é revelado se irá alguém ser chamado para suprir esta baixa.