Pedro Pichardo é campeão da Europa do triplo salto. Nada mal para quem admitiu não estar a 100% e até ponderou nem ir a Istambul. Bastaram os 17,60 metros para ficar com o ouro na final do triplo salto dos Campeonatos da Europa de Atletismo de Pista Coberta.

O campeão olímpico, mundial e europeu ao ar livre continua sem ter rivais à altura e deixou o segundo classificado a mais de um metro de distância. Um dia depois de ter melhorado para 17,48 metros o recorde nacional, acrescentou 12 centímetros à melhor marca nacional de sempre indoor, com o melhor salto mundial do ano, depois de ter iniciado a defesa do seu título europeu com 17,26.

Pichardo deixou o grego Nikolaos Andrikopoulos e o alemão Mark Hess nas segunda e terceira posições, com 16,58m e 16,54m, respetivamente, enquanto Tiago Luís Pereira terminou no quinto lugar, com 16,51m, a sua melhor marca do ano.

Aos 29 anos, Pichardo torna-se o segundo bicampeão português indoor no triplo salto, depois de Nelson Évora ter arrebatado os títulos em Praga 2015 e Belgrado 2017. E continua a ambicionar chegar aos 18,29 metros estabelecidos como recorde do mundo pelo britânico Jonathan Edwards, precisamente com essa idade, em 1995.

