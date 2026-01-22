Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pedro Dias: Junção dos Comités Olímpico e Paralímpico “já está a acontecer”
Leonardo Negrão
Desporto

Pedro Dias: Junção dos Comités Olímpico e Paralímpico “já está a acontecer”

Secretário de Estado do Desporto quer que as crianças deixem de ter dificuldades na literacia motora em Portugal.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Jogos Olímpicos
Jogos Paralímpicos
Europeus
Pedro Dias
secretário de estado
edição impressa
atletas
política desportiva
mundiais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt