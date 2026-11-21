Pedro Almeida (Toyota GR Yaris) conquistou este sábado, 21 de novembro, o título de campeão de Portugal de ralis, ao vencer o Rali Vidreiro Centro de Portugal, última prova da temporada, navegado por António Costa.

A dupla da Toyota terminou à frente de Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia RS), que ficou na segunda posição, a 14 segundos, e de José Pedro Fontes e Inês Ponte (Lancia Ypsilon), terceiros, a 57,4, enquanto Rúben Rodrigues (Skoda Fabia RS) perdeu um lugar no pódio devido a um furo na última especial.

Almeida chegou à derradeira jornada na liderança do campeonato e dependia apenas de si para assegurar o primeiro título da carreira, confirmando a conquista numa prova marcada pela chuva.