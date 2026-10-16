Paulo Futre: "Camisola 7 da seleção tem de ser retirada"

Paulo Futre foi esta noite de quinta-feira (15 de outubro) homenageado durante a VII Gala dos Prémios Empresariais da Fundação do Desporto, que destacou a ligação do desporto ao mundo empresarial e aos apoios dos privados a desportistas. No discurso de agradecimento recordou o tempo em que brilhou no FC Porto e no Atlético de Madrid, mas foi na altura em que abordou a polémica Ronaldo-Jesus que provocou aplausos e gargalhadas na sala.

Olhando para Fernando Gomes, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal, a quem chamou de "melhor presidente da Federação Portuguesa de Futebol de sempre", questionou sem filtro: "Diga presidente, se ainda estivesse na FPF retirava a camisola 7? Presidente, não responda, eu retirava. (...) E repito, a camisola 7 tem de ser retirada da seleção e Ronaldo merece uma despedida em grande", disse o antigo internacional português, que se desdobrou em apertos de mão e selfies após receber o Prémio Ibérico Fundación Patrocina un Deportista.

E talvez por se identificar com o caso, Futre disse querer ver a carreira de Ronaldo na seleção reconhecida. Em 1995, Paulo Futre, habitual titular por Portugal, não gostou de saber, durante a palestra com os jogadores, que não seria titular num jogo. “O António Oliveira não me disse que não ia jogar, eu era jogador do AC Milan e não gostei. Soube que não ia jogar na palestra com os outros jogadores. Como não gostei, a quente, fui-me embora”.