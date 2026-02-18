Paul Magnier surpreende em Tavira e é o primeiro líder da Volta ao Algarve

O francês Paul Magnier, da Soudal Quick-Step, venceu esta quarta-feira, 18 de fevereiro, a primeira etapa da 52.ª Volta ao Algarve em bicicleta, assumindo a liderança da classificação geral após um final ao sprint em Tavira.A jornada inaugural ligou Vila Real de Santo António a Tavira, numa distância de 183,5 quilómetros, tradicionalmente favorável aos velocistas. A corrida foi animada desde cedo por uma fuga numerosa composta por corredores de equipas portuguesas, que chegou a ter perto de dois minutos de vantagem. O pelotão, liderado sobretudo pela Soudal Quick-Step e mais tarde pela Alpecin-Premier Tech, controlou sempre a situação e anulou a escapada a cerca de 24 quilómetros da meta.Nos quilómetros decisivos, os comboios das equipas de sprinters organizaram a aproximação à chegada, situada numa ligeira subida. Bem colocado pelos companheiros, Magnier lançou o sprint final com autoridade e cortou a meta em 4:21.04 horas, batendo o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo classificado, e o checo Pavel Bittner (Picnic PostNL), terceiro. O principal favorito, Jasper Philipsen, terminou na quarta posição.Com este triunfo, o jovem francês de 21 anos conquista a primeira vitória da temporada logo na sua segunda corrida do ano e a mais relevante da curta carreira. Na classificação geral, lidera com quatro segundos de vantagem sobre Meeus e também sobre o português Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), que beneficiou das bonificações nas metas intermédias.Entre os candidatos à geral, Juan Ayuso mostrou iniciativa ao bonificar em sprints intermédios, ganhando alguns segundos aos rivais, enquanto João Almeida integrou o pelotão principal na chegada.Magnier envergará assim a camisola amarela na segunda etapa, que se disputa entre Portimão e o Alto da Fóia, em Monchique, numa distância de 147,2 quilómetros e com final em contagem de montanha de primeira categoria, onde se espera a primeira grande seleção entre os favoritos à vitória final..João Almeida parte como principal favorito à vitória na Volta ao Algarve