Paralímpica Carolina Duarte é campeã do Mundo de 400 metros

A atleta paralímpica Carolina Duarte sagrou-se este domingo, dia 5 de outubro, campeã mundial, em Nova Déli, no último dia dos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorreu em Nova Deli, Índia. A portuguesa venceu a final de 400 metros (T13 - deficiência visual) em 57.08 segundos. Portugal fechou a participação nos Mundiais com quatro medalhas, com o ouro de Carolina a juntar-se à prata conseguida por Miguel Monteiro no lançamento do peso na classe F40 (atletas de baixa estatura) e aos bronzes de Sandro Baessa, nos 1500 metros T20 (deficiência intelectual) e de Mamudo Baldé nos 100 metros T54 (cadeiras de rodas)..Portugal tem falta de atletas paralímpicos e Los Angeles2028 está em risco