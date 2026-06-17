Pais de Diogo Jota vão assistir ao encontro de estreia de Portugal no Mundial 2026
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Pais de Diogo Jota vão assistir ao encontro de estreia de Portugal no Mundial 2026

Joaquim e Isabel Silva foram convidados pela FPF para estarem esta quarta-feira em Houston, no Portugal-RD Congo, a contar para a primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026,
DN/Lusa
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Os pais do futebolista Diogo Jota, que morreu há cerca de um ano num acidente de viação, vão assistir à estreia de Portugal no Mundial 2026, frente à República Democrática do Congo, anunciou esta quarta-feira, 17 de junho, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Joaquim e Isabel Silva foram convidados pela FPF para estarem hoje em Houston, no encontro da primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026, tendo sido recebidos na terça-feira pelo presidente do organismo, Pedro Proença, além de terem conversado com a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e o embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

Os pais de Diogo Jota e André Silva vão estar no estádio em Houston, num encontro marcado para as 12h00 locais (18h00 em Lisboa).

Em 3 de julho, o avançado luso, de 28 anos e que jogava ao serviço dos ingleses do Liverpool, e o irmão André Silva, de 25, que atuava no Penafiel, morreram num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Zamora, em Espanha.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para hoje frente à RD Congo, seguindo-se o estreante Uzbequistão na terça-feira, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), antes de o grupo ficar fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial 2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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