Pais de Diogo Jota vão assistir ao encontro de estreia de Portugal no Mundial 2026

Os pais do futebolista Diogo Jota, que morreu há cerca de um ano num acidente de viação, vão assistir à estreia de Portugal no Mundial 2026, frente à República Democrática do Congo, anunciou esta quarta-feira, 17 de junho, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Joaquim e Isabel Silva foram convidados pela FPF para estarem hoje em Houston, no encontro da primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026, tendo sido recebidos na terça-feira pelo presidente do organismo, Pedro Proença, além de terem conversado com a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e o embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.Os pais de Diogo Jota e André Silva vão estar no estádio em Houston, num encontro marcado para as 12h00 locais (18h00 em Lisboa).Em 3 de julho, o avançado luso, de 28 anos e que jogava ao serviço dos ingleses do Liverpool, e o irmão André Silva, de 25, que atuava no Penafiel, morreram num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Zamora, em Espanha.Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para hoje frente à RD Congo, seguindo-se o estreante Uzbequistão na terça-feira, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), antes de o grupo ficar fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).O Mundial 2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá..Diogo Jota eternizado em biografia oficial: legado do internacional português inspira Portugal