Oscar Cardozo anuncia o adeus ao futebol com vídeo onde fala sobre os melhores momentos da carreira

Oscar Cardozo anunciou esta quinta-feira, 16 de abril, o final da sua carreira de futebolista aos 42 anos. O melhor goleador estrangeiro da história do Benfica, com 172 golos em 293 jogos, recorreu às redes sociais para dizer que "chegou o momento de encerrar uma etapa muito importante" na sua vida.. O internacional paraguaio, que esteve sete épocas de águia ao peito, lembrou que tudo começou "há pouco mais de 23 anos", quando "foram buscar um menino que fazia carvão ao lado do pai para ajudar em casa". Diz ele, num vídeo que mostra imagens de alguns dos melhores momentos da carreira, que esse menino "sonhava chegar longe, apesar da vida parecer dizer-lhe o contrário". "Desde aquele canto humilde jamais perdi a fé, nunca larguei o sonho. Hoje, olho para trás, com o coração cheio de gratidão, porque esse menino cumpriu o que prometeu: lutar sempre sem desculpas, sem medo, para chegar onde muitos achavam ser impossível", revela Cardozo, também conhecido por Tacuara no mundo do futebol.Na hora de colocar um ponto final na sua carreira, fez questão de lembrar todos os clubes por onde passou desde o 24 de junho, a seleção Pastoreo e o 3 de Febrero, onde diz ter descoberto que "o futebol podia mudar destinos". Depois Nacional, se Asunción, que diz ter marcado "um antes e um depois" na sua vida, afinal deu-lhe a possibilidade de se estrear na primeira divisão que foi "não só o realizar um sonho, mas perceber que todos os sacrifícios valem a pena". Em 2007 teve a oportunidade de representar os argentinos do Newell's Old Boys, "clube que abriu as portas a novas experiências" e onde receber "uma força enorme" dos adeptos. "Chegou depois o grande salto para Europa, acompanhado sempre pela motivação e o afeto de todos os que acreditaram em mim desde menino. No Benfica senti-me em casa desde o primeiro dia, receberam-me como um dos seus e onde pude mostrar a minha melhor versão como futebolista", começou por dizer sobre o início da ligação aos encarnados. "Ali marquei muitos golos e tive a felicidade de me tornar no maior goleador estrangeiro da história do clube, uma conquista que carrego com enorme orgulho. Pelo Benfica joguei as competições mais importantes do mundo como a Liga dos Campeões e a Liga Europa, representando um clube gigante e uns adeptos que não esqueço. Portugal deu-me identidade, respeito e um lugar eterno na sua história", sublinhou.Na Europa representou ainda os turcos do Trabzonspor e os gregos do Olympiacos a quem agradece "por tanto". "Receberem-me como um rei e deram-me memórias que nunca esquecerei. Dois países, duas culturas, mas a mesma paixão. Estou eternamente grato", frisou.A seleção paraguaia também não foi esquecida por Cardozo, que diz ter sido "o sonho mais profundo daquela criança que começou entre o carvão e o sacrifício". "Sempre que vesti a camisola do meu país, senti que levava a minha família, a minha gente e a todo um Paraguai inteiro que não pára de lutar. Defender estas cores foi um privilégio que vivi com o coração nas mãos", assumiu.Finalmente o Libertad, o último clube que representou durante nove anos, que lhe "abriu as portas para voltar a casa e fechar esta caminhada" na terra que o viu nascer. "Aqui pude terminar a minha carreira com a mesma ilusão e paixão daquele menino que sonhava e nunca deixou de acreditar que o futebol podia mudar a sua vida."Cardozo aproveitou ainda para agradecer a todos com quem se cruzou no futebol, mas também à sua família e em especial aos pais "por todos os sacrifícios que fizeram" para que o seu sonho sonho se tornasse realidade"Hoje encerro a minha carreira com gratidão e agradeço a Deus por cada passo e cada oportunidade e por tudo o que vivi nestes 23 ano no futebol. Não é uma despedida, porque continuarei de outra maneira, contribuindo com a minha experiência, ajudando jovens que também sonham chegar longe", revelou Tacuara, sublinhando que "o menino que fez sacrifícios e cumpriu o seu sonho, quer agora ajudar outros a cumprirem os seus também". .O último golo de Oscar Cardozo pelo Benfica