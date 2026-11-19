A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) suspendeu por oito anos Jhon Michel Perlaza Salas de toda a atividade relacionada com o futebol, depois de o jogador ter atirado uma pedra a um árbitro assistente durante um encontro do Ascenso Nacional, o terceiro escalão do futebol equatoriano. A sanção prolonga-se até 19 de outubro de 2034.

O incidente aconteceu a 17 de outubro, no jogo entre o Club Ciudad de Yantzaza, então equipa de Perlaza, e o Club Río Aguarico. Aos 96 minutos, o jogador lançou uma pedra a partir do banco de suplentes, que atingiu no rosto o árbitro assistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez. O encontro foi interrompido e não chegou ao fim.

O árbitro sofreu ferimentos graves, teve de ser operado e ficou com um período de recuperação previsto de 60 dias. A Comissão Disciplinar da FEF considerou Perlaza responsável por agressão física a um oficial de jogo e aplicou-lhe a suspensão de oito anos. A federação equatoriana anunciou ainda que vai solicitar à FIFA que torne a sanção extensível a todo o mundo; esse alargamento depende, por isso, de uma decisão da entidade que tutela o futebol mundial.

O Club Ciudad de Yantzaza também foi sancionado. Terá de pagar uma multa de 2.000 dólares, reembolsar 4.369,73 dólares pelos custos médicos do árbitro assistente e disputar os próximos três jogos em que seja anfitrião fora do seu estádio. A decisão da Comissão Disciplinar pode ser objecto de recurso junto do Tribunal de Apelações da FEF.