Ogier lidera lista de 11 pilotos Rally1 no Rali de Portugal 2026, com forte presença portuguesa
Paulo Maria
Desporto

Ogier lidera lista de 11 pilotos Rally1 no Rali de Portugal 2026, com forte presença portuguesa

Nove vezes campeão do mundo regressa à prova entre 7 e 10 de maio ao lado de Katsuta, Evans e Neuville, num pelotão principal que inclui ainda 13 equipas nacionais à partida
Cecília Carmo
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O francês Sébastien Ogier é o principal destaque entre os 11 pilotos da categoria Rally1 inscritos no Rali de Portugal2026, cuja realização está marcada entre 7 e 10 de maio, conforme revelou a organização da prova. O piloto da Toyota regressa assim a uma competição onde soma sete vitórias, incluindo a edição de 2025, reforçando o estatuto de uma das maiores referências da história recente do Campeonato do Mundo de Ralis. 

Ogier, nove vezes campeão do mundo, continua a cumprir apenas um programa parcial no WRC, mas mantém presença nas provas consideradas estratégicas para a Toyota Gazoo Racing. A equipa japonesa apresenta cinco carros Rally1 na prova portuguesa, com o francês acompanhado por Takamoto Katsuta, atual líder do campeonato de 2026, Elfyn Evans, Oliver Solberg e Sami Pajari.

A Hyundai Shell Mobis World Rally Team apresenta-se com Thierry Neuville, Adrien Fourmaux e Dani Sordo, enquanto a M-Sport Ford World Rally Team alinha com Jon Armstrong, Josh McErlean e Mārtiņš Sesks.

Entre os inscritos destaca-se também uma forte representação nacional, com 13 equipas portuguesas à partida. Entre os nomes confirmados figuram Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes, Gonçalo Henriques e Pedro Almeida, entre outros pilotos que irão competir nas diferentes categorias da prova. 

A edição de 2026 volta a ter base operacional em Matosinhos e inclui classificativas emblemáticas do Norte e Centro do país, com destaque para troços históricos como Fafe, Amarante, Arganil e Lousã, mantendo o Rali de Portugal como uma das etapas mais emblemáticas e concorridas do calendário mundial de ralis. 

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