Ogier lidera lista de 11 pilotos Rally1 no Rali de Portugal 2026, com forte presença portuguesa

O francês Sébastien Ogier é o principal destaque entre os 11 pilotos da categoria Rally1 inscritos no Rali de Portugal2026, cuja realização está marcada entre 7 e 10 de maio, conforme revelou a organização da prova. O piloto da Toyota regressa assim a uma competição onde soma sete vitórias, incluindo a edição de 2025, reforçando o estatuto de uma das maiores referências da história recente do Campeonato do Mundo de Ralis. Ogier, nove vezes campeão do mundo, continua a cumprir apenas um programa parcial no WRC, mas mantém presença nas provas consideradas estratégicas para a Toyota Gazoo Racing. A equipa japonesa apresenta cinco carros Rally1 na prova portuguesa, com o francês acompanhado por Takamoto Katsuta, atual líder do campeonato de 2026, Elfyn Evans, Oliver Solberg e Sami Pajari.A Hyundai Shell Mobis World Rally Team apresenta-se com Thierry Neuville, Adrien Fourmaux e Dani Sordo, enquanto a M-Sport Ford World Rally Team alinha com Jon Armstrong, Josh McErlean e Mārtiņš Sesks.Entre os inscritos destaca-se também uma forte representação nacional, com 13 equipas portuguesas à partida. Entre os nomes confirmados figuram Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes, Gonçalo Henriques e Pedro Almeida, entre outros pilotos que irão competir nas diferentes categorias da prova. A edição de 2026 volta a ter base operacional em Matosinhos e inclui classificativas emblemáticas do Norte e Centro do país, com destaque para troços históricos como Fafe, Amarante, Arganil e Lousã, mantendo o Rali de Portugal como uma das etapas mais emblemáticas e concorridas do calendário mundial de ralis. .Veja as fotos do Rali de Portugal. Sébastien Ogier conquistou a sétima vitória