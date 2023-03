Oficial: Roger Schmidt renovou até 2026

Roger Schmidt renovou hoje contrato com o Benfica. Na Luz desde o início da época 2022-23, o treinador alemão tinha contrato com os encarnados até junho de 2024, mas aceitou prolongar a ligação ao clube até 2026.

Nove meses depois de ter assinado pelas águias, Schmidt não só conquistou o plantel e os adeptos como vê agora reforçada a confiança no seu trabalho com uma renovação esperada e expectável... a uma semana do clássico com o FC Porto, para o campeonato, e a semana e meia do início dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão.

Questionado sobre a possibilidade de prolongar a ligação ao Benfica, o alemão sempre disse que não era uma prioridade. Por isso o assunto irá certamente dominar a conferência de Imprensa de antevisão do duelo com o Rio Ave da 26.ª jornada (domingo, às 18.00) marcada para sábado.

Até ao momento, tem 35 vitórias em 43 jogos, liderando o campeonato ao fim de 25 jornadas. Os encarnados têm mais dez pontos de vantagem para o FC Porto e podem mesmo celebrar o título sob o comando do alemão daqui a três jornadas.