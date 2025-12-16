É oficial. Fórmula 1 de regresso a Portugal em 2027 e 2028

É oficial. A Fórmula 1 vai regressar a Portugal em 2027 e 2028 no Autódromo Internacional do Algarve, foi esta terça-feira, 16 de dezembro anunciado."A Fórmula 1 anunciou hoje que regressará a Portugal em 2027 e 2028, no âmbito de um acordo de dois anos com o governo português, Turismo de Portugal, e o promotor Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, SA", informou, em comunicado, o promotor da prova rainha do desporto automóvel.A última vez que o Autódromo Internacional do Algarve recebeu provas de F1 foi em 2020 e 2021, durante a pandemia de Covid-19.Agora as provas de 2027 e 2028 serão as 19ª e 20ª edições do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. "Situado no idílico Algarve, conhecido pelas suas espetaculares praias e pelo seu charme histórico, o circuito de 4,6 km oferece aos pilotos um desafio técnico, com mudanças drásticas de elevação que culminam numa descida íngreme até à última curva à direita que leva de volta à reta das boxes", lê-se no site da F1.O Governo já se congratulou com o regresso da competição ao asfalto do circuito de Portimão. "Portugal está de volta ao mapa da Fórmula 1. O Grande Prémio de Portugal terá um impacto direto na atividade económica, gerando oportunidades em toda a cadeia económica – do turismo ao comércio, dos serviços às PME – projetando o país como um destino competitivo e fiável", destacou o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, citado no comunicado. Em atualização.