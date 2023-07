Oficial: Di María de regresso ao Benfica

Angel Di María foi anunciado esta quarta-feira, às 19:04, como reforço do Benfica.

Trata-se de uma casa que o extremo argentino bem conhece, 13 anos após ter deixado a Luz rumo ao Real Madrid.

O internacional argentino vai ser apresentado esta quinta-feira, às 19.04 horas, na Praça Centenarium, no Estádio da Luz.

Bem-vindo de volta, Di María! pic.twitter.com/rgGoWsAYZ8 - SL Benfica (@SLBenfica) July 5, 2023

Ao final da tarde, as águias lançaram nas redes sociais um teaser que fazia antever o anúncio.

⌛ pic.twitter.com/vlFC9LDHd4 - SL Benfica (@SLBenfica) July 5, 2023

De acordo com Fabrizio Romano, depois do acordo verbal assegurado há duas semanas, as duas partes assinaram um contrato válido até 2024.

O plantel do Benfica, recorde-se, regressou esta quarta-feira aos trabalhos, com vista a preparar a nova temporada. Depois do médio turco Kökçü, Di María tornou-se no segundo reforço oficial dos encarnados para a nova temporada.

Representou Real Madrid, Man. United, PSG e Juventus

Passaram 13 anos desde a saída de Angelito do Benfica, na altura para o Real Madrid, de José Mourinho. Neste espaço temporal, mostrou-se em grandes palcos europeus e totalizou, ao serviço dos clubes que representou, um total de 139 golos e 196 assistências em 557 jogos realizados com as camisolas do Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus.

Permaneceu em Madrid quatro épocas e mostrou na capital espanhola todos os argumentos que levaram o clube espanhol a pagar 25 milhões de euros ao Benfica no verão de 2010. Apontou um total de 35 golos e fez 66 assistências em 190 jogos pelos merengues. Troféus foram seis: uma Liga dos Campeões, uma1 Supertaça Europeia, uma liga espanhola, duas Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha.

De Madrid rumou ao Manchester United, onde permaneceu apenas uma temporada. Marcou quatro golos e fez 11 assistências em 32 partidas, mas deixou o clube inglês desiludido com o técnico Louis van Gaal - chegou mesmo a dizer que o neerlandês tinha sido o pior treinador da sua carreira.

"Ele era insuportável. Eu marcava e dava assistência num jogo e, no dia seguinte, ele vinha conversar comigo para me mostrar vídeos dos passes que eu tinha falhado. Não gostava que os jogadores fossem mais importantes que ele" queixou-se Di María.

De Manchester viajou para Paris em 2015, para vestir as cores do milionário PSG. Ali ficou sete temporadas, com números bem esclarecedores sobre a sua importância na equipa: marcou um total de 92 golos e fez 112 assistências em 295 jogos. Tornou-se, aliás, no jogador com mais assistências da história do emblema francês, tendo conquistado 19 títulos: 5 ligas francesas, 5 Taças de França, 5 Supertaças de França e 4 Taças da Liga.

Em 2022-23, em final de contrato, assinou pela Juventus. Ficou em Turim apenas na época passada, alcançando oito golos e sete assistências, numa época algo atribulada a nível de lesões. A vecchia signora foi o único emblema, a par do Manchester United, onde não conquistou qualquer título.

Golos e sobretudo assistências. É isso que os responsáveis do Benfica esperam do jogador, atualmente com 35 anos, mas que ainda recentemente, no Mundial do Qatar, conquistado pela Argentina, mostrou que continua com as suas qualidades intactas. Aliás, na final contra a França, marcou um golo e fez uma assistência para Messi.

Luz e Maradona

Curiosamente, a ligação de Di María com a seleção argentina começou no Benfica e no Estádio da Luz. A 14 de janeiro de 2009, Diego Armando Maradona, na altura selecionador do país, deslocou-se ao Estádio da Luz para ver o jogador em ação num jogo da Taça da Liga com o Olhanense.

Apesar de saber da presença de El Pibe num camarote do Estádio da Luz, o treinador Quique Flores deixou o extremo no banco. Di María entrou só aos 64 minutos, mas ainda a tempo de marcar um belo golo e ver Maradona aplaudir. Meses depois era chamado à seleção pela primeira e fez parte dos convocados do Mundial da África do Sul.

"Podes comprar um jogador que passa duas vezes pelo adversário e pagas uma fortuna. Com Di María tens a garantia que passa sete vezes em cada 10", disse meses depois Maradona, encantando com as exibições de Angelito na seleção.

Agora está de volta ao clube que sempre disse amar, a sua ponte de entrada na Europa, onde esteve durante três temporadas, e apontou um total de 15 golos e 20 assistências em 124 jogos. Curiosamente, foi dos pés do extremo argentino que saiu a assistência para o último golo de Rui Costa com a camisola do Benfica, num jogo contra o Sporting, em Alvalade, da Taça de Portugal, em abril de 2008.

