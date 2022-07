Oficial: David Carmo no FC Porto e com cláusula de rescião de 80 milhões de euros

David Carmo foi oficializado como jogador do FC Porto esta terça-feira. O defesa central deixa assim o Sp. Braga para se juntar ao plantel de Sérgio Conceição. O jogador de 22 anos assinou até 2027 e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros.

Os dragões vão pagar 20 milhões de euros pelo passe do defesa, podendo o negócio chegar aos 22, 5 milhões mediante alguns objetivos. E segundo o clube minhoto, a transferência não envolveu qualquer valor em intermediações, tendo o acordo sido celebrado entre os dois clubes... mais concretamente entre Pinto da Costa e António Salvador.

"Ansioso" por vestir a camisola do FC Porto, David Carmo confessou ainda que é uma "responsabilidade boa" vestir a camisola 4 e entrar para o grupo dos centrais que representaram o clube portista. Jogar ao lado de Pepe, "um central de referência para qualquer central" jovem como ele é um extra. "Já vim cá jogar e é um clube enorme, adeptos dos melhores do mundo e estou ansioso para ir com eles à luta", disse o ex-guerreiro.