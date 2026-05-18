O “Special One” ainda pesa nas grandes decisões
Lusa
Desporto

O “Special One” ainda pesa nas grandes decisões

Futebol: José Mourinho continua associado aos contextos de maior exigência do futebol europeu, numa altura em que liderança, autoridade e capacidade de reorganização voltam a ganhar valor.
Cecília Carmo
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