O “Special One” ainda pesa nas grandes decisões

José Mourinho continua a ocupar um lugar singular no futebol europeu. Aos 63 anos, o treinador português permanece entre os nomes mais respeitados e observados do panorama internacional, num momento em que os grandes clubes procuram mais do que um técnico capaz de ganhar jogos: procuram liderança, estabilidade e capacidade de reorganização competitiva. O percurso do treinador português, construído ao longo de mais de duas décadas ao mais alto nível, ajuda a explicar porque continua a ser associado aos contextos de maior exigência do futebol europeu.O estatuto de “Special One”, expressão que o próprio utilizou em 2004, na apresentação ao Chelsea, permanece associado à imagem de um treinador habituado a trabalhar sob pressão e a responder em cenários de elevada exigência competitiva. Mourinho construiu uma reputação de liderança forte, exigência interna e capacidade para devolver identidade competitiva a equipas sujeitas a grande escrutínio mediático e desportivo.O Real Madrid é um desses contextos. O clube espanhol atravessa um período de exigência particularmente elevada depois de uma temporada abaixo das expectativas habituais do Santiago Bernabéu. A perda do campeonato espanhol, a eliminação da Liga dos Campeões e as alterações no comando técnico aumentaram a pressão sobre o projeto desportivo do clube. Num emblema historicamente habituado a competir por todos os títulos, épocas sem grandes conquistas tendem a gerar reflexão interna sobre liderança, organização e rumo competitivo.Apesar de continuar a reunir alguns dos jogadores mais valorizados do futebol mundial e de manter uma estrutura financeira e institucional sólida, o Real Madrid vive um período de redefinição desportiva. Sob a liderança de Florentino Pérez, o clube continua a procurar equilíbrio entre renovação geracional, competitividade imediata e manutenção da identidade vencedora que marcou a sua história recente. Neste contexto, o nome de Mourinho mantém peso simbólico entre observadores do futebol espanhol pela memória da sua primeira passagem pelo clube. Mas também suscita críticas. Jorge Valdano, por exemplo, considera que não vai ser o português a salvar o clube espanhol. O antigo treinador e diretor do Real está cético em relação à vontade do Presidente do Clube. Florentino Perez convocou eleições antecipadas, os jogadores Tchouaméni e Valverde envolveram-se em altercações durante um treino e até o o treinador Arbeloa trocou publicamente palavras duras com um dos ativos mais valiosos do clube – o francês Mbappé. Um cenário muito diferente do que o que Mourinho encontrou na primeira passagem por Madrid.Entre 2010 e 2013, o técnico português assumiu um Real Madrid pressionado pela hegemonia do Barcelona orientado por Pep Guardiola e conseguiu devolver competitividade imediata ao clube espanhol. Nesse período, conquistou uma Taça do Rei, uma Supertaça de Espanha e, sobretudo, a Liga espanhola de 2011/12, concluída com 100 pontos e 121 golos marcados, números que estabeleceram recordes na competição à época. Mais do que os títulos, a sua passagem ficou associada à recuperação de uma cultura competitiva intensa num dos períodos mais exigentes da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona. A ligação de Mourinho ao Benfica tem uma natureza diferente, mas igualmente relevante. Foi precisamente no clube da Luz que o treinador português iniciou um dos primeiros capítulos da sua carreira principal enquanto técnico, no início dos anos 2000. A passagem foi curta, mas marcou o início de um percurso que rapidamente ganharia dimensão internacional. O reencontro com o universo benfiquista décadas mais tarde trouxe um enquadramento distinto: já não como treinador emergente, mas como uma das figuras mais reconhecidas do futebol europeu.No Benfica, Mourinho representa experiência internacional e conhecimento dos contextos de alta pressão. A dimensão mediática do clube, a exigência competitiva e a necessidade permanente de lutar por títulos fazem da Luz um dos ambientes mais intensos do futebol português. Nesse enquadramento, a experiência acumulada pelo treinador português ao longo da carreira surge como um fator de estabilidade e autoridade num clube onde a pressão sobre resultados é permanente. Ao longo do percurso, Mourinho construiu um currículo raro no futebol contemporâneo. Foi campeão europeu ao serviço do FC Porto, voltou a vencer a Liga dos Campeões pelo Inter de Milão, conquistou campeonatos nacionais em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha, e passou por clubes como Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe. Independentemente dos contextos, manteve praticamente inalterada uma característica central: a valorização de estruturas de trabalho claras, liderança forte e margem de influência sobre o projeto desportivo.Essa forma de olhar para o futebol ajuda a explicar porque Mourinho continua a ser associado aos maiores desafios competitivos. Num futebol cada vez mais marcado pela instabilidade e pela pressão imediata dos resultados, o treinador português permanece como uma figura cuja experiência, estatuto internacional e capacidade de liderança continuam a mobilizar atenção entre os grandes clubes europeus..Mourinho vai ser o novo treinador do Real Madrid, afirma Fabrizio Romano .Rui Costa: "José Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário"