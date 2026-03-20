O primeiro Fórmula 1 de Ayrton Senna vai a leilão e reacende interesse pelos monolugares do tricampeão mundial

O primeiro carro utilizado por Ayrton Senna numa corrida oficial do Campeonato do Mundo de Fórula 1, o Toleman TG183B de 1984, encontra-se atualmente em processo de leilão internacional, marcando um momento particularmente relevante para o mercado de monolugares históricos associados ao piloto brasileiro. Este chassis foi conduzido por Senna no início da sua temporada de estreia na Fórmula 1, incluindo o Grande Prémio do Brasil de 1984, e permitiu-lhe conquistar os primeiros pontos no campeonato do mundo com dois sextos lugares, na África do Sul e na Bélgica. A venda está a ser conduzida pela RM Sotheby’s e apresenta uma estimativa situada aproximadamente entre 2,8 e 3,8 milhões de euros; trata-se, porém, de uma previsão de valor e não de um resultado confirmado. Este monolugar representa um marco simbólico na carreira de Senna por ser o primeiro que utilizou numa corrida oficial do campeonato e por corresponder à única temporada completa em que não venceu qualquer Grande Prémio, ainda assim decisiva para a afirmação do seu talento na Fórmula 1. O facto de se tratar do seu carro de estreia ajuda a explicar o forte interesse dos colecionadores e o elevado valor estimado para a venda.A importância histórica deste leilão torna-se ainda mais evidente quando comparada com os raros casos anteriores em que monolugares efetivamente pilotados por Senna foram vendidos com preço final confirmado. Entre esses exemplos destaca-se o Toleman TG184, utilizado pelo piloto no célebre Grande Prémio do Mónaco de 1984, onde protagonizou uma das exibições mais impressionantes da história da Fórmula 1 sob chuva intensa. Esse chassis foi leiloado pela Bonhams em 2018 por 1.610.000 euros, constituindo uma das primeiras referências claras do valor de mercado dos carros associados à fase inicial da carreira do tricampeão mundial. Ainda mais expressivo foi o resultado obtido pelo McLaren MP4/8A, chassis com o qual Senna conquistou a sua sexta vitória no Grande Prémio do Mónaco, em 1993. Também vendido pela Bonhams no Mónaco em 2018, este monolugar atingiu 4.197.500 euros, permanecendo até hoje como o carro de Fórmula 1 pilotado por Senna com valor de venda pública confirmado mais elevado. Este resultado reflete não apenas o palmarés do chassis, mas também o peso simbólico da ligação entre o piloto e o circuito monegasco, onde construiu parte essencial da sua reputação internacional. Paralelamente, outros monolugares emblemáticos da carreira de Senna já foram apresentados em leilão com estimativas muito superiores, embora sem valores finais divulgados publicamente. Entre eles contam-se o Lotus 98T de 1986, associado a duas vitórias e cinco pole positions numa das fases mais intensas da era turbo da Fórmula 1, e o McLaren MP4/6 com que conquistou o título mundial de 1991 e venceu o Grande Prémio do Brasil desse mesmo ano. As estimativas conhecidas para estes modelos situam-se na ordem dos dez milhões de euros, sinal claro da valorização crescente dos chassis diretamente ligados a momentos decisivos da carreira do piloto. .Exposição do Lotus 97T de Ayrton Senna emociona fãs no Estoril.Estoril Praia lança camisa em homenagem a Ayrton Senna