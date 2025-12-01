O foco só está na vitória para chegar às meias-finais do Mundial feminino

A seleção liderada por Luís Conceição sabe que vai ter muitas dificuldades nesta fase a eliminar no Mundial de Futsal que está a decorrer em Pasig, nas Filipinas. Mas, mesmo assim, está totalmente focada numa vitória frente à Itália, que, a concretizar-se a levará às meias-finais, onde já está a Argentina (formação que garantiu o apuramento com vitória por 4-1 frente à Colômbia).“A Itália é um adversário muito difícil, sabemos bem das características delas, mas temos vindo, cada vez mais, a vincar a nossa identidade coletiva, a nossa coragem, união, e o trabalho consistente tenho a certeza de que nos vai levar a um jogo muito positivo”, realçou Inês Matos, fixo da equipa nacional, na antevisão ao encontro desta terça-feira. E por isso reforça que todo o cuidado é pouco: “Sabemos que é uma equipa que aposta muito no físico, pela qualidade e características das suas jogadoras”.O selecionador Luís Conceição fez questão de sublinhar que este é o “jogo decisivo. Nestas competições, costumamos dizer que o jogo dos quartos-de-final é quase como a linha que separa o sucesso do insucesso. Decide-se se vamos para casa ou se continuamos até ao último dia, é assim que o encaramos. Para já, temos de o encarar assim: se queremos ir até ao fim, temos de ganhar”.A Seleção Nacional feminina de Futsal fez o pleno na fase de grupos com um percurso irrepreensível, marcado por goleadas, controlo competitivo e um desempenho que confirmou o estatuto de candidata às fases adiantadas da prova. Ao todo somou três triunfos, 23 golos marcados e apenas um sofrido, números que sublinham o impacto que tem tido nesta primeira competição oficial de futsal feminino sob a égide da FIFA.Equipa fica na históriaPara Inês Matos, “este é o grande evento que todo o futsal feminino tanto queria. Tanta gente lutou, tanta gente que não está aqui, hoje. Na verdade, somos umas sortudas e privilegiadas por dar a cara por tanta gente. Está a ser uma experiência única”.Qualquer que seja o resultado, a presença nos quartos de final reforça a evolução sustentada da Seleção Nacional, que já se destacava em competições internacionais não-oficiais e que agora confirma, num cenário global e regulamentado pela FIFA, a competitividade alcançada nos últimos anos. Num torneio que marca um ponto de viragem no futsal feminino, Portugal posiciona-se entre as principais seleções do mundo, com ambição renovada para continuar a fazer história.