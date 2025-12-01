Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Equipa portuguesa está muito confiante.
Equipa portuguesa está muito confiante.FPF
Desporto

O foco só está na vitória para chegar às meias-finais do Mundial feminino

Em caso de vitória Portugal defronta a Argentina nas meias-finais do Campeonato do Mundo de futsal feminino.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
futsal
edição impressa
Futsal feminino

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt