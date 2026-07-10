O jovem Kimi Antonelli, de apenas 19 anos, lidera o Mundial ao volante de um Mercedes.
O jovem Kimi Antonelli, de apenas 19 anos, lidera o Mundial ao volante de um Mercedes.PETER POWELL / EPA
Desporto

O brilho de Antonelli e o regresso de Hamilton não calam as críticas: assim vai a F1 em 2026

Com 41% do calendário cumprido, a Fórmula 1 vive um paradoxo: se o talento humano dá alma às pistas, a inteligência eletrónica e as ultrapassagens artificiais geram uma crise de identidade no desporto
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Fórmula 1
Max Verstappen
automobilismo
Red Bull
Charles Leclerc
Lewis Hamilton
McLaren
Kimi Antonelli
Diário de Notícias
www.dn.pt