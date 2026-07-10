O brilho de Antonelli e o regresso de Hamilton não calam as críticas: assim vai a F1 em 2026

A Fórmula 1 deixou na semana passada as bancadas repletas de Silverstone para trás e, com a bandeira de xadrez do Grande Prémio da Grã-Bretanha, cruzou oficialmente a barreira do primeiro terço da temporada de 2026. Cumpridos nove dos 22 Grandes Prémios planeados - num calendário encurtado pela crise no Médio Oriente -, a sensação de urgência toma conta do paddock, uma vez que, com menos corridas do que inicialmente previsto, as oportunidades de somar pontos (ou compensar erros) são, afinal, menos do que se pensava quando a época se iniciou.Mas o grande debate deste primeiro terço de campeonato nem se faz propriamente na tabela de pontos. Continua a fazer-se na própria alma do desporto.As regras para os motores impostas pela FIA, com a potência dos monolugares a ser dividida em 50-50 entre o propulsor a combustão e o elétrico, com consequente maior dependência na gestão de energia por parte dos pilotos; bem como as alterações dos sistemas de efeitos aerodinâmicos para ataque e defesa, originaram corridas com sucessivas ultrapassagens e reultrapassagens, mas que resultam muito mais das diferenças de potência circunstancial dos carros do que das verdadeiras capacidades dos pilotos. Algo que os puristas não perdoam.O fenómeno Antonelli e o drama de RussellVividas as primeiras nove corridas, a Fórmula 1 oferece nesta fase aos adeptos uma espécie de drama psicológico na Mercedes. O quase estreante Andrea Kimi Antonelli, de apenas 19 anos, e só na sua segunda temporada no “grande circo”, afirmou-se já definitivamente como o fenómeno incontornável do ano, liderando o campeonato com autoridade (179 pontos e cinco vitórias).O seu sucesso empurrou George Russell (154 pontos) para as “ruas da amargura”. Incapaz de demonstrar o estatuto de piloto alfa pelo qual esperou tantos anos (sempre na sombra de Lewis Hamilton, enquanto este esteve na escuderia germano-britânica), Russell vê-se agora na desconfortável posição de ser eclipsado por um colega de equipa adolescente, precisamente no ano em que a Mercedes voltou a ter um carro capaz de lutar consistentemente pelo topo da tabela.Maranello “ressuscita” com um Hamilton de encarnadoPara adensar o drama do campeonato, a Mercedes sente o bafo quente de uma Ferrari em clara trajetória ascendente. A mítica equipa italiana parece ter encontrado o rumo técnico ideal na nova era de 2026, capitalizando a experiência do seu novo líder espiritual.Depois de um início de campeonato difícil, em que o domínio dos motores Mercedes (em particular os que equipam os monolugares da casa-mãe) parecia incontestável, a escuderia italiana introduziu upgrades que trouxeram o “cavalinho” para um nível próximo - senão equivalente -, capaz mesmo de ganhar corridas.. Liderada por um Lewis Hamilton incrivelmente rejuvenescido e consistente, a Ferrari transformou-se assim numa ameaça temível. Hamilton lidera agora a perseguição direta à sua antiga equipa. A sua lendária capacidade de gestão de corrida e a inteligência tática estão a empurrar a escuderia italiana para uma luta direta pelo título, provando que a Mercedes não poderá cantar vitória antes do tempo.E o talento seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, vencedor de Silverstone, continua a não ser de descartar, pelo que neste momento a competição lá na frente faz-se mesmo a “quatro cavalos”.A “ilusão do botão” e o choque de realidadeEste imenso espetáculo humano e romântico é, no entanto, pouco mais do que uma máscara para uma realidade técnica bem mais cínica. Algo que, logo na corrida de Silverstone, Fernando Alonso apontou friamente, como é seu género: “As ultrapassagens agora são apenas carregar num botão.”A crítica do bicampeão espanhol voltou a expor a ferida aberta desde o início da época. Por mais que comentadores e promotores se esforcem por vender as constantes trocas de posição como um espetáculo vibrante, o público não está a assistir à supremacia da engenharia mecânica no limite ou à pura habilidade de condução. Está, sim, a ver uma coreografia artificial governada pela gestão de energia das baterias e sistemas de override.A F1, historicamente o pináculo do automobilismo, arrisca-se mesmo a transformar-se numa espécie de jogo de consola, em que os pilotos são gestores de sistemas eletrónicos: em vez de conduzir têm mais é de calcular onde devem gastar carga e onde podem recarregar, para depois terem potência disponível.Dois impérios desmanteladosEste choque entre a alma do piloto e o espartilho dos novos regulamentos fez, para já, também as suas vítimas entre gigantes estabelecidos.Na Red Bull Racing, o ambiente que se vive é de autêntico naufrágio. O império mecânico construído pelo lendário “patrão” Christian Horner parece hoje um fantasma daquilo que foi. O tetracampeão Max Verstappen, habituado a dominar, arrasta-se num inédito e penoso 7.º lugar no campeonato (76 pontos), enquanto a equipa caiu para a 4.ª posição nos construtores (128 pontos).. A saída de figuras técnicas vitais nos últimos anos - com o génio Adrian Newey à cabeça - deixou a Red Bull sem bússola para interpretar a revolução de 2026. Sem a excelência técnica que disfarçava as tensões políticas internas, a equipa perdeu o norte.Este cenário desolador abre a porta a um terramoto nos bastidores: a ativação das cláusulas de rescisão por performance no contrato de Max Verstappen, que são geralmente indexadas à permanência do piloto ou da equipa no top-3 dos respetivos campeonatos, por altura da paragem estival. O atual 7.º lugar de Verstappen e o 4.º posto da Red Bull dão ao neerlandês a legitimidade jurídica para rescindir unilateralmente. O fantasma de uma debandada do Tetracampeão do Mundo antes do fim do contrato é hoje uma ameaça real que paira sobre as garagens de Milton Keynes.Cenário semelhante, mas ainda mais cruel, vive a McLaren. Campeã Mundial de Construtores em título após o histórico bicampeonato de 2024 e 2025, a equipa de Lando Norris e Oscar Piastri parece ter esquecido a receita do sucesso. Longe das vitórias dominantes, a McLaren debate-se agora para compreender a aerodinâmica ativa e o novo motor, relegada à dolorosa luta pela relevância a meio da tabela. É a prova final de que o passado de nada serve quando as regras do jogo são reescritas a partir de uma folha de papel em branco.Os recém-chegados esbarram na realidadeA ilusão de que a tecnologia de ponta e os orçamentos (quase) ilimitados resolvem tudo também bateu de frente com a realidade na garagem dos novos construtores.A tão esperada entrada da Audi (que assumiu a Sauber) e da Cadillac (a armada da General Motors que se estreou como 11.ª equipa) prometia abalar as posições cimeiras. Mas as coisas estão longe de correr da melhor forma.Após nove corridas, o balanço é um autêntico “choque térmico”. A Audi tem sofrido com problemas crónicos de fiabilidade e paragens nas boxes, valendo-lhe apenas o brilho isolado do jovem brasileiro Gabriel Bortoleto para evitar o desastre absoluto de imagem.Já a Cadillac, com Sergio Pérez e Valtteri Bottas a penar nas últimas posições, compreendeu que, no “grande circo”, os dólares do marketing não se traduzem instantaneamente em cavalos de potência na pista.Resistência humana no pelotão intermédioParadoxalmente, é nas equipas do meio da tabela que o fator humano e a paixão pura pelas corridas parecem resistir com mais força. O caso mais impressionante é o da Alpine - agora equipada com motores cliente da Mercedes, numa rutura pragmática com a herança de fábrica da Renault. A equipa francesa ressurgiu das cinzas e ocupa o 5.º lugar no campeonato (57 pontos). Voltou a sorrir com o pódio de Pierre Gasly no Mónaco e com a consistência impressionante do argentino Franco Colapinto.Logo atrás, a Racing Bulls (45 pontos) mantém uma batalha frenética, alimentada pela agressividade de Liam Lawson e pela irreverência do jovem Arvid Lindblad, de apenas 18 anos. A equipa secundária da Red Bull acaba por ter uma performance objetivamente mais impressionante do que a escuderia principal.Quem também está a colher os frutos de uma reestruturação corajosa é a Haas. Agora sob a identidade TGR Haas F1 Team, fruto de uma parceria técnica com a Toyota Gazoo Racing, a equipa somou já 21 pontos. O grande destaque vai para a audácia do jovem Oliver Bearman, que chocou o paddock com exibições combativas, provando que a equipa americana já não está na F1 apenas para sobreviver.O pesadelo de Alonso e a ameaça das penalizaçõesPara Fernando Alonso, o martírio com as novas regras corre em paralelo com um drama físico dentro da sua própria garagem. A Aston Martin Aramco, apesar de todo o investimento e da contratação de Adrian Newey, produziu para 2026 um dos carros mais problemáticos da grelha: o AMR26. Com apenas um ponto conquistado (pelo próprio Alonso no Mónaco) e uma sequência de oito abandonos devido a falhas eletrónicas e vibrações no motor Honda, o carro comporta-se de forma errática. Nas palavras dos pilotos, é “literalmente impossível de conduzir”.Ver um campeão do calibre de Alonso ser cilindrado de forma tão cruel em pista é a ilustração perfeita das armadilhas desta nova era regulamentar.Para adensar o drama, à medida que a F1 ruma à segunda metade da temporada, o espectro das penalizações de grelha devido à troca de componentes de motor começa a pairar sobre todo o paddock.Num campeonato reduzido a 22 corridas, quem não conseguir gerir a fiabilidade destas complexas unidades híbridas verá as suas aspirações destruídas antes mesmo da bandeira de xadrez final.