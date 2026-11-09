Nuno Mendes e Vitinha integram ‘onze’ do ano da FIFPro

O lateral esquerdo e o médio do emblema parisiense, que repetem a distinção de 2025, foram dos mais votados para um ‘onze’ que conta ainda com David Raya (Arsenal), na baliza, Hakimi (Paris Saint-Germain) e Pau Cubarsi (FC Barcelona), que hoje venceu o prémio ‘Golden Boy’, na defesa.

Jude Bellingham (Real Madrid) e Rodri (Manchester City/FC Barcelona) compõem o meio-campo, com o ataque a ser entregue a Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona) e Lionel Messi (Inter Miami).

Messi é o único jogador que alinha fora da Europa no ‘onze’ do ano da FIFPro, que integra pela 18.ª vez (2007 a 2023 e 2026), reforçando o recorde, com mais três presenças do que as 15 do português Cristiano Ronaldo (2007 a 2021).

Entre as grandes ausências, destaca-se o avançado inglês Harry Kane, do Bayern Munique, que em 26 de outubro foi galardoado com o Bola de Ouro pela primeira vez na carreira.

Bruno Fernandes, do Manchester United, e Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, estavam entre os 26 nomeados, mas acabaram por não constar entre os nomes mais votados pelos 19.806 jogadores dos sindicatos ligados à FIFPro, através de uma plataforma digital segura.

Os finalistas do 'onze' masculino do ano da FIFPro receberam o maior número de votos pelas suas performances entre 04 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026, inclusive, sendo que os jogadores participaram em, pelo menos, 30 partidas oficiais durante esse período.

Cada jogador selecionou os três futebolistas que, na sua opinião, tiveram o melhor desempenho em cada posição: guarda-redes, defesa, médio e atacante.