Nuno Borges volta a vencer Casper Ruud e alcança quartos de final de um ATP 500 pela segunda vez na carreira
Um ano e meio depois de ter celebrado em Roland-Garros a maior vitória da carreira sobre Casper Ruud, Nuno Borges voltou a vencer o norueguês, desta vez nos oitavos de final do ATP 500 de Basileia. É a segunda vez que o tenistas português chega aos quartos de final de um ATP 500, depois de o ter conseguido em Barcelona este ano.
Esta quarta-feira, dia 28 de outubro, frente ao antigo número dois mundial, o tenista número 53 do ranking ATP começou por perder o primeiro set (1-6) e de forma categórica, após sofrer dois breaks consecutivos, vencendo depois o segundo e o terceiro parcial (6-3 e 6-4) e consumando uma espetacular reviravolta no marcador em uma hora e 49 minutos.
Nuno Borges explicou porque nunca baixou os braços e quando percebeu que podia dar a volta: "No início do segundo set, ele levou-me ao limite. Enfrentei break points, pelo que [o parcial] podia ter facilmente caído para o lado dele, mas penso que foi aí que o rumo do encontro mudou."
O triunfo sobre Ruud permitirá a Nuno Borges perseguir um inédito apuramento para umas meias-finais de nível ATP 500. O que só acontecerá se ultrapassar os quartos de final em Basileia - vai enfrentar o alemão Jan-Lennard Struff (47.º) ou o vencedor do embate entre o sérvio Novak Djokovic (12.º) e o francês Ugo Humbert (38.º) - e dessa forma igualar a sua temporada mais produtiva ao alcançar a 30.ª vitória do ano no circuito ATP e repetir o que fizera em 2025.