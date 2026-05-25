O guarda-redes João Afonso e o presidente do FC Porto, André Villas-Boas
O guarda-redes João Afonso e o presidente do FC Porto, André Villas-Boas FOTO: FC Porto
Desporto

Novo reforço do FC Porto. Guarda-redes João Afonso contratado ao Santa Clara por 1,5 milhões de euros

João Afonso, de 19 anos, assinou um vínculo com os dragões até 30 de junho de 2031, que contempla uma cláusula de rescisão cifrada nos 30 milhões de euros.
DN/Lusa
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O guarda-redes João Afonso é o primeiro reforço do FC Porto para a época 2026/27, contratado ao Santa Clara por 1,5 milhões de euros (ME), anunciaram esta segunda-feira, 25 de maio, os campeões nacionais de futebol.

"O FC Porto chegou a acordo com o Clube Desportivo Santa Clara para a transferência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 80% dos direitos económicos de João Afonso pelo valor fixo de 1,5 ME [milhões de euros], acrescido de uma remuneração variável máxima de 500 mil euros em função do cumprimento de certos objetivos", divulgou esta segunda-feira o clube 'azul e branco' no seu sítio oficial na Internet.

Além dos 80% dos direitos económicos já adquiridos, o FC Porto terá a opção de adquirir os restantes 20% por dois milhões de euros e o guardião, de 19 anos, assinou um vínculo com os 'dragões' até 30 de junho de 2031, que contempla uma cláusula de rescisão cifrada nos 30 milhões de euros.

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