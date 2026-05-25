Novo reforço do FC Porto. Guarda-redes João Afonso contratado ao Santa Clara por 1,5 milhões de euros

O guarda-redes João Afonso é o primeiro reforço do FC Porto para a época 2026/27, contratado ao Santa Clara por 1,5 milhões de euros (ME), anunciaram esta segunda-feira, 25 de maio, os campeões nacionais de futebol."O FC Porto chegou a acordo com o Clube Desportivo Santa Clara para a transferência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 80% dos direitos económicos de João Afonso pelo valor fixo de 1,5 ME [milhões de euros], acrescido de uma remuneração variável máxima de 500 mil euros em função do cumprimento de certos objetivos", divulgou esta segunda-feira o clube 'azul e branco' no seu sítio oficial na Internet.Além dos 80% dos direitos económicos já adquiridos, o FC Porto terá a opção de adquirir os restantes 20% por dois milhões de euros e o guardião, de 19 anos, assinou um vínculo com os 'dragões' até 30 de junho de 2031, que contempla uma cláusula de rescisão cifrada nos 30 milhões de euros.