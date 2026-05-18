Ancelotti inclui Neymar nos convocados do Brasil para o Mundial

Acabou a novela! Neymar está entre os convocados de Carlo Ancelotti para representar o Mundial 2026.O avançado do Santos, 34 anos, está entre os 26 jogadores de uma lista na qual não consta o nome do central portista Thiago Silva, assim como os lesionados Estêvão, Militão e Rodrygo.O Brasil, campeão mundial por cinco vezes (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), vai procurar o hexa no torneio que se vai disputar nos Estados Unidos, no México e no Canadá.Lista de convocados do Brasil:Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) e Weverton (Grêmio);Defesas: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo) e Douglas Santos (Zenit);Médios: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo) e Lucas Paquetá (Flamengo);Avançados: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal) e Neymar (Santos).