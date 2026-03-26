Neemias Queta brilha pelos Celtics com duas jogadas fantásticas (veja os vídeos)

Neemias Queta voltou a brilhar na madrugada desta quinta-feira, 26 de março, ao serviço dos Boston Celtics, com uma exibição que valeram vários elogios e contribuíram para a vitória diante dos Oklahoma City Thunder, por 119-109. O basquetebolista português marcou 13 pontos, fez cinco ressaltos, duas assistências e dois desarmes de lançamento nos 30 minutos que esteve em jogo.No final da partida, Jayson Tatum, uma das estrelas dos Celtics, não conteve os elogios a Queta. "Ele está a crescer a cada jogo. O Neemy é um jogador muito inteligente, tem uma excelente leitura do jogo. Dedica-se ao treino, ouve, e quando comete um erro, quer logo corrigi-lo”, frisou o extremo que terminou a partida com 19 pontos e 12 ressaltos.Duas das principais jogadas de Neemias Queta estão a fazer furor nas redes sociais, numa delas recebe a bola de Tatum e faz um afundanço perante Chet Holmgren, que é um dos jogadores mais altos da NBA, com 2,16 metros.O outro é um desame perto do cesto também perante Holmgren.Veja os dois lances: