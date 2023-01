Nadal vence britânico Jack Draper em quatro 'sets' no Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal começou hoje a defesa de seu título no Open da Austrália com uma luta de quatro 'sets' para uma vitória sobre o britânico Jack Draper.

Nadal não estava na sua melhor forma, mas hoje conseguiu vencer Draper por 7-5, 2-6, 6-4 e 6-1, numa partida que durou mais de três horas e meia na Rod Laver Arena.

Esta foi a primeira vitória de Nadal em 2023.

O tenista tinha perdido seis das sete competições anteriores, desde o final da temporada passada.

As americanas Jessica Pegula, Coco Gauff e Danielle Collins, vice-campeã de 2022 em Melbourne Park, passaram à segunda ronda na competição feminina.

A desistência de Kyrgios

A maior surpresa do dia foi a desistência do finalista de Wimbledon, Nick Kyrgios, que deverá ser operado ao joelho esquerdo.

O desportista deverá ser submetido a uma artroscopia em Camberra nos próximos dias e regressar às competições em março, em Indian Wells, nos Estados Unidos, de acordo com o fisioterapeuta.

"É um dos torneios mais importantes da minha carreira, não foi nada fácil", disse o jovem de 27 anos, que nunca passou dos quartos-de-final em Melbourne.

"Estou destruído [psicologicamente]", disse Kyrgios.

"Não tenho dúvidas de que voltarei ao meu melhor e jogarei o ténis que tenho estado a jogar", acrescentou.

O fisioterapeuta do desportista, Will Maher, disse, por sua vez, que Kyrgios estava a ter "problemas no joelho há cerca de uma semana".

"Não é uma lesão grave e ameaçadora para a carreira", explicou Maher.

"Nick quer ter a confiança necessária para jogar os sete jogos necessários para chegar ao título, que são potencialmente sete vezes três horas. Só entrar no 'court' de ténis não é suficiente", notou.

Por isso, será submetido a uma artroscopia "e terá o mês de fevereiro para recuperar", concluiu.

A competição começou hoje e termina a 29 de janeiro.