Mundial. Seleção de basquetebol perde na Roménia e adia apuramento

A seleção nacional de basquetebol adiou ontem o apuramento para a segunda fase de qualificação para o Mundial 2027 ao perder com a Roménia, em Pitesti, por 101-96. Com este resultado, a equipa comandada por Mário Gomes ainda se mantém num dos três lugares de apuramento do grupo B, estando agora obrigada a vencer Montenegro em casa, a 2 de julho, fechando quatro dias depois com a difícil deslocação à Grécia. Travante Williams com 33 pontos, três ressaltos e duas assistências foi a grande figura da equipa nacional.