Rafael Lisboa, base da seleção nacional. FOTO: FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL
Mundial. Seleção de basquetebol perde na Roménia e adia apuramento

Os romenos venceram por 101-96. Receção a Montenegro em julho é decisiva.
Carlos Nogueira
A seleção nacional de basquetebol adiou ontem o apuramento para a segunda fase de qualificação para o Mundial 2027 ao perder com a Roménia, em Pitesti, por 101-96.

Com este resultado, a equipa comandada por Mário Gomes ainda se mantém num dos três lugares de apuramento do grupo B, estando agora obrigada a vencer Montenegro em casa, a 2 de julho, fechando quatro dias depois com a difícil deslocação à Grécia.

Travante Williams com 33 pontos, três ressaltos e duas assistências foi a grande figura da equipa nacional.

seleção nacional
Basquetebol
Campeonato do Mundo
Roménia

