Mundial 2026 vai ter 21 jogadores acima de 40 milhões de euros de fora

Alfredo Di Stéfano, mesmo tendo sido internacional por Argentina, Colômbia e Espanha, nunca disputou um jogo sequer de Mundial. O norte-irlandês George Best ou o francês Eric Cantona, dois dos maiores ídolos do Manchester United, também não. E o liberiano George Weah, idem. Não se sabe quanto esses craques valeriam hoje mas Dominik Szoboszlai, 25 anos, atual estrela húngara do Liverpool, está avaliado em exatos 100 milhões pelo site especializado em mercado de futebol Transfermarkt e não viajará para os Estados Unidos, Canadá e México porque a seleção magiar é uma das ausentes.Além dele, mais 20 jogadores com valor estabelecido acima de 40 milhões estarão de fora, segundo o estudo de Pavel Kateliev, jornalista do site de análise de dados desportivos Winsportsonline. Depois do excelente médio húngaro, vem outro astro, o imprevisível atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain, avaliado em 90 milhões. Em terceiro, ao lado de Bryan Mbeumo, avançado camaronês do Manchester United, aparece Sandro Tonali, médio do Newcastle, que custa 80 milhões e o primeiro do contingente de italianos. Dos 21 acima de 40 milhões de euros ausentes da principal montra do futebol mundial, sete (um terço) vem de Itália, histórica tetracampeã de fora pelo terceiro Mundial seguido. O valor desses azzurri combinado chega a 390 milhões. O Inter, líder da Série A italiana, tem quatro jogadores acima de 40 milhões ausentes, num total de 215 milhões de talento a assistir à competição pela TV. Além do gigante de Milão, também Manchester United, Liverpool, Brighton e PSG têm mais de um jogador na lista. A Premier League, com nove nomes, está muito acima da concorrência. Os europeus ausentes representam exatos dois terços, 14, da tabela, os africanos, o outro terço, sete. Os Camarões contribuem com três atletas: além do citado Mbeumo, também Carlos Baleba, do Brighton, e Christian Kofane, do Leverkusen. A Hungria de Szoboszlai e também de Milos Kerkez, outro jogador dos reds, a Nigéria, de Victor Osimhen, do Galatasaray, e Ademola Lookman, do Atlético Madrid, e a Dinamarca, têm dois nomes. Porque sim, há um “português” na lista: o capitão sportinguista Morten Hjulmand, cujo valor de mercado chega a 45 milhões de euros, vítima da eliminação surpresa da Dinamarca aos pés da República Checa. O outro representante dos escandinavos é Rasmus Hojlund, no Nápoles. Eis a lista de ausentes mais caros: 1) Dominik Szoboszlai (Hungria-Liverpool), 100 milhões de euros; 2) Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia-PSG), 90; 3) Sandro Tonali (Itália-Newcastle) e Bryan Mbeumo (Camarões-Manchester United), 80; 5) Victor Osimhen (Nigéria-Galatasaray), 75; 6) Alessandro Bastoni (Itália-Inter), 70; 7) Benjamin Sesko (Eslovénia-Manchester United), 65; 8) Carlos Baleba (Camarões-Brighton), 55; 9) Rasmus Hojlund (Dinamarca-Nápoles), Riccardo Calafiori (Itália-Arsenal), Nicolo Barella (Itália-Inter), Federico Di Marco (Itália-Inter), 50; 13) Pio Esposito (Itália-Inter), Morten Hjulmand (Dinamarca-Sporting), Illya Zabarnyi (Ucrânia-PSG), Gigi Donnarumma (Itália-Manchester City), 45; 17) Christian Kofane (Camarões-Leverkusen), Milos Kerkez (Hungria-Liverpool), Yankuba Minteh (Gâmbia-Brighton), Serhou Guirassy (Guiné Conakry- Dortmund), Ademola Lookman (Nigéria-Atlético Madrid), 40.NÚMEROS100 - Valor de mercado do jogador mais caro fora do Mundial de junho e julho7 - A histórica seleção italiana, sem surpresa, tem um terço dos 21 ausentes acima de 40 milhões45 - Avaliada em 45 milhões de euros, há uma estrela da Liga Portugal na lista de grandes ausentes