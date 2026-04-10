Mundial 2026 vai ter 21 jogadores acima de 40 milhões de euros de fora
Desporto

Mundial 2026 vai ter 21 jogadores acima de 40 milhões de euros de fora

Szoboszlai, da Hungria e do Liverpool, é o mais bem avaliado de entre todos os atletas que não conseguiram visto para EUA, México e Canadá. E ainda há a quota de italianos.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
Mundial 2026
futebolistas
edição impressa
Dinheiro em Campo
ausentes

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt