Mundial 2026. Três estreantes e quatro campeões numa lista (ainda) sem Portugal

Portugal está a dois pontos de jogar o Mundial 2026, sendo que ainda tem dois jogos para o conseguir. A seleção portuguesa empatou com a Hungria (2-2), na passada terça-feira, na quarta jornada do Grupo F de qualificação europeia, e adiou a possibilidade de se apurar pela nona vez para a fase final de um Mundial, sendo que o torneio, em 2026, será o maior de sempre com 48 países a competir.Portugal lidera o grupo F da qualificação europeia, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, e tem mais duas oportunidades para cumprir o objetivo. A 13 de novembro, uma vitória diante da Irlanda carimbará o passaporte para o Mundial, mas o empate também pode ser suficiente se a Hungria não vencer a Arménia. A equipa de Roberto Martínez fechará a fase de qualificação na receção à Arménia, no Estádio do Dragão (16 de novembro).Para já há 28 seleções apuradas (ver lista), incluindo três estreantes (Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão) e quatro antigos campeões (Argentina, Brasil, Uruguai e Inglaterra), sendo que, em novembro, ficarão definidos 46 dos 48 participantes. As outras duas seleções serão apuradas no playoff europeu de março.Na terça-feira, na última jornada do apuramento africano, o Senegal e a Costa do Marfim garantindo um bilhete, tal como a seleção da África do Sul, que voltará ao palco mundial 16 anos depois da última presença. No Médio Oriente, a Arábia Saudita (país que irá receber o Mundial 2034) e o Qatar (país que se apura pela primeira vez, depois de se estrear como organizador no Mundial 2022) também asseguraram vagas.Itália e Alemanha em apurosA Inglaterra é a primeira seleção europeia apurada das 16 que irão marcar presença na 23.ª edição do Campeonato do Mundo de Futebol, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (os três coorganizadores da prova). E se Portugal, Espanha ou França têm tudo para se apurarem, os adeptos italianos e alemães temem um cenário dramático. A duas rondas do encerramento do Grupo A, a Alemanha, campeã do mundo por quatro vezes, tem nove pontos, os mesmos da líder Eslováquia, sendo que ambas têm encontro marcado, em Leipzig, na última jornada. Também a Itália, quatro vezes campeã mundial, está no limbo no Grupo I. A squadra azzurra, ocupa o segundo lugar, com 15 pontos, menos três do que a Noruega - as duas seleções serão adversárias no dia 16 de novembro, em solo transalpino.Pelo regulamento, na Europa, o líder de cada grupo conquista uma vaga direta, enquanto o segundo classificado de cada grupo joga o playoff de acesso, em março, juntamente com os quatro vencedores dos grupos mais bem classificados da Liga das Nações que não tenham terminado em 1.º ou 2.º lugar dos seus grupos..Portugal desperdiça mais uma noite histórica de Ronaldo e adia apuramento para o Mundial