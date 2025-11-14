Mário Branco suspenso por 20 dias devido a insultos e ameaças ao árbitro do Benfica-Casa Pia

O diretor-geral para o futebol do Benfica foi suspenso por 20 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido a críticas e insultos à equipa de arbitragem que apitou a receção das águias ao Casa Pia (2-2).A suspensão de Mário Branco é provisória e faz parte de um processo disciplinar urgente que lhe foi aberto.De acordo com alguma imprensa desportiva, o dirigente encarnado dirigiu-se ao árbitro Gustavo Correia no túnel de acesso aos balneários, tendo-o insultado e ameaçado, informação que consta no relatório do árbitro e motivou esta ação por parte do CD da FPF. "Vergonha", "palhaços do c...", e "vou rebentar-te todo" terão sido algumas das palavras proferidas.Além da suspensão de Mário Branco, o Benfica foi multado em 510 euros devido ao facto de, no final do jogo, o seu diretor-geral ter "acedido ao retângulo de jogo (…) De seguida, seguiu a equipa de arbitragem durante o percurso da saída do relvado até ao corredor dos balneários (…) Tendo sido presenciado pelo Delegado da Liga quando do acompanhamento do árbitro", segundo o relatório do delegado da Liga.O fisioterapeuta Pedro Barreiras, expulso nessa partida, foi punido com um jogo de suspensão e condenado a pagar 1300 euros de multa por ter utilizado "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva dirigindo as seguintes palavras para o árbitro, que foram ouvidas pelo quarto árbitro: 'Bateu no peito car..., tens que ir ver ao VAR! Isto é um escândalo'".O Benfica foi ainda condenado a pagar 5100 euros devido ao comportamento incorreto do público, que voltou a deflagrar vários artefactos pirotécnicos durante o jogo..Benfica cede empate na Luz com o Casa Pia depois de ter estado a ganhar 2-0 (veja os golos)