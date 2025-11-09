Benfica cede empate na Luz com o Casa Pia depois de ter estado a ganhar 2-0 (veja os golos)

O Benfica cedeu este domingo, 9 de novembro, um empate 2-2 frente ao Casa Pia, no Estádio da Luz, em jogo da 11.ª jornada da I Liga. A equipa de José Mourinho, que teve uma vantagem de dois golos, consentiu a igualdade já durante o tempo extra com um golo de Renato Nhaga.Com este resultado os encarnados veem fugir os rivais, uma vez que o FC Porto fica a seis pontos de distância, enquanto o Sporting a três.O Benfica adiantou-se no marcador aos 17 minutos através do ucraniano Sudakov, a rematar de primeira após uma assistência de Pavlidis. O grego fez o segundo golo por Pavlidis, na transformação de um penálti a castigar uma mão na bola de Larrazabal, quando estavam decorridos 60 minutos. Parecia que o Benfica tinha o jogo ganho, mas na resposta um remate de Livolant levou a bola a embater no corpo de António Silva e a ressaltar para o braço de António Silva, que levou o árbitro Gustavo Correia a mandar marcar penálti, perante os protestos dos benfiquistas.Só que seguiu-se um dos lances mais caricatos do ano, com Trubin a defender o penálti de Cassiano, mas Tomás Araújo, quando tentava tirar a bola da área, introduziu a bola dentro da sua própria baliza.Voltava a intranquilidade à Luz e, no segundo minuto de descontos após os 90, Richard Ríos perde a bola quando tentava fazer um passe, originando um lance de superioridade atacante do Casa Pia, que acabou por empatar com Renato Nhaga a empatar, após uma primeira defesa de Trubin.Um dia depois de Rui Costa ter sido reeleito presidente do Benfica, a equipa volta a escorregar em casa, concedendo o terceiro empate em seis jogos, frente Santa Clara, Rio Ave e agora Casa Pia, nos instantes finais.Veja os golos: