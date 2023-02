MP suspeita de corrupção no jogo que deu ao Benfica o acesso à Champions

O Ministério Público (MP) suspeita de corrupção desportiva no jogo que terminou com a vitória do Benfica por 1-0 frente ao Moreirense - na época 2017/18 - e que deu às águias o acesso à Liga dos Campeões, segundo a TVI/CNN.

Está em causa um penálti, marcado após a falta de Alfa Semedo, do Moreirense, que garantiu o triunfo do clube das águias no jogo de 13 de maio de 2018, no Estádio da Luz, e o acesso dos encarnados à Liga dos Campeões, em detrimento do Sporting.

De acordo com o processo que corre contra o Benfica há cinco anos, a que a TVI/CNN tiveram acesso, o MP acredita que como contrapartida do alegado crime de corrupção desportiva, o clube da Luz acordou com a equipa de Moreira de Cónegos o pagamento de 2,5 milhões de euros por 50% do passe e dos direitos desportivos de Alfa Semedo, que fez 16 jogos pelas águias na época seguinte, tendo sido depois emprestado ao Nottingham Forest e Reading, de Inglaterra.

"Estavam em causa 43 milhões de euros para quem alcançasse o segundo lugar no campeonato e chegasse à Liga dos Campeões - uma vez que o FC Porto se iria sagrar campeão - e os dois rivais de Lisboa disputaram a vaga até ao fim", noticia a TVI/CNN, dando conta que o MP suspeita que o penálti marcado após falta de Alfa Semedo "foi comprado".

A 13 de maio de 2018, na última jornada, o Sporting ficou fora da Champions quando perdeu frente ao Marítimo. Já o Benfica conseguiu uma vitória que lhe assegurou o segundo lugar e o acesso à Liga dos Campeões num jogo que o Ministério Público acredita ter sido viciado.

Segundo o JN, o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, em reação à notícia da TVI, assegurou que os negócios com o Moreirense sempre foram "transparentes".